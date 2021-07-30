球衣輿論壓垮 5年苦功化為烏有

頂級運動員戰衣 布料剪裁極講究

記得一次伍家朗凱旋，相約在他家附近的商場訪問，回到家放下行李，這個貪靚之人「執到正」，以恤衫與長袖冷衫的smart casual現身，可是未幾就暴露怕熱的本性，站不夠數分鐘，在冷氣底下又開始不停抹汗。前晚見他開賽不久就全身濕透，不知覺地多次拉開緊貼皮膚的球衣，過往有火的雙眼變得無神，以兩局而敗都是從開局就可以預見。

港將要與世界強敵爭一長短，決心、技術缺一不可，別人有的高科技配套，當然最好也是人有我有，甚至要走得比人前。就如李慧詩的單車衫要破風，何詩蓓與贊助商合作的泳衣系列，一樣標榜採用的纖維技術，貼身度持久且能抵禦氯水、高溫等。

昔日「巨人殺手」 難關過後必百毒不侵

球衣的影響，還有更可怕的輿論壓力，足以將5年苦功化為烏有。優勝劣敗是不變定律，成熟的家朗將責任扛上身，賽後壓抑情緒送上得體回應，可想而知前晚的他有多難捱。心痛過、失落過，但大家都相信，昔日的「巨人殺手」必能捱過這一關，強大心臟從此百毒不侵。