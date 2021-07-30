球衣輿論壓垮 5年苦功化為烏有

【明報專訊】昔日的「小美人魚」何詩蓓長成了，如願成為了奧運獎牌得主，歷史一天來到晚上，氛圍卻變得不對勁。認識伍家朗的，都知他對外表有要求，唯獨比賽才懶理造型，而且怕熱到絕頂，站在商場也可汗流浹背。不計心理因素，戰衣布料、剪裁、尺碼，放在頂級運動員身上都極為講究，否則單車隊也不用借助600萬捐款，搭建風洞研究破風戰衣。
頂級運動員戰衣 布料剪裁極講究
記得一次伍家朗凱旋，相約在他家附近的商場訪問，回到家放下行李，這個貪靚之人「執到正」，以恤衫與長袖冷衫的smart casual現身，可是未幾就暴露怕熱的本性，站不夠數分鐘，在冷氣底下又開始不停抹汗。前晚見他開賽不久就全身濕透，不知覺地多次拉開緊貼皮膚的球衣，過往有火的雙眼變得無神，以兩局而敗都是從開局就可以預見。
港將要與世界強敵爭一長短，決心、技術缺一不可，別人有的高科技配套，當然最好也是人有我有，甚至要走得比人前。就如李慧詩的單車衫要破風，何詩蓓與贊助商合作的泳衣系列，一樣標榜採用的纖維技術，貼身度持久且能抵禦氯水、高溫等。
昔日「巨人殺手」 難關過後必百毒不侵
球衣的影響，還有更可怕的輿論壓力，足以將5年苦功化為烏有。優勝劣敗是不變定律，成熟的家朗將責任扛上身，賽後壓抑情緒送上得體回應，可想而知前晚的他有多難捱。心痛過、失落過，但大家都相信，昔日的「巨人殺手」必能捱過這一關，強大心臟從此百毒不侵。