鄧謝配盼奪銅送別恩師 4強不敵中國組合 今戰東道主爭創歷史

鄧俊文與謝影雪昨早再回到武藏野之森綜合體育廣場，但未能延續前天8強勇挫英國隊組合的氣勢，面對中國隊的鄭思維/黃雅瓊被連取5分，先以16：21落敗。鄧謝配在次局未能扭轉局面，開局先輸2：10，最終以12：21連輸兩局，無緣決賽。

謝影雪迎奧運終章 「想享受最後一場」

自羽毛球正式成為奧運項目，他們闖入4強已寫港隊歷來最佳，雖然未能晉級決賽，但今早仍會有衝牌機會，在銅牌戰與世界第3的渡邊勇大/東野有紗，力爭港隊史上首面奧運羽毛球獎牌。被問到明早迎來奧運告別戰，阿雪冷靜地笑說：「往後應該再沒機會在這舞台發揮，想好好地享受最後一場。」

不過，當說到混雙教練即將離隊時，她掩着面泣不成聲，要由26歲的拍檔鄧俊文代答：「教練很可能是最後一次帶隊，雖然我們打入4強，他已經很滿足，但我們想摘牌留紀念。」謝影雪第三度出戰奧運，過去兩屆在女雙未贏一場就黯然告別，今屆賽前表明將是最後一次征奧，終與師弟鄧俊文接連過關殺入4強，改寫港隊歷史。

她談起與教練的回憶時哭着說：「早在我第一次出戰奧運，他就從台灣過來幫我，頭兩屆沒有成績，但一直沒放棄我，用心幫助我們，所以很想送一份特別的禮物給他。他與鍾sir（鍾騰福）都遠離家人，錯過子女成長，只為了幫助我們，所以更想以獎牌報答他們。」

對日本組合未嘗勝 藉衝擊心態迎戰

陳康為中國隊前國手，1994年成為男雙亞洲冠軍，之後移居台灣，輾轉來港執教；鍾騰福則是馬來西亞隊舊將，曾奪世界賽男雙兩銅。這對港將過去五鬥渡邊勇大/東野有紗未嘗一勝，對上一次在2019年中國公開賽苦戰3局而敗，阿雪稱：「4強一戰被對手牽制節奏，但尾段追回數分，會為銅牌戰帶來正面幫助。不過，我們未曾贏過這對日本組合，東野有紗攻守能力強，所以要用衝擊的心態去爭勝。」