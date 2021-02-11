晉身滑浪風帆獎牌賽 教練給陳晞文100分

10月結婚 或最後一戰

滑浪風帆隊昨在江之島出戰東奧第10至12場賽事，陳晞文以第4、第8及第3名的佳績，鎖定以第8位打入前10合演的獎牌賽，明日在得分雙倍計的壓軸賽爭上前列。陳敬然大讚徒弟能夠把握一切機會，表現堪稱完美：「我會給她100分，她分析地形、路線的能力，都優勝於前6名運動員，更是笑着享受比賽。」30歲的陳晞文將於10月結婚，陳敬然盼她能放開懷抱迎接獎牌賽：「她可以爭取更佳名次，但心態定位很重要。這或許是她運動員生涯最後一戰，要好好表現給全世界看。」

鄭俊樑排13無緣晉級

男將鄭俊樑今屆後半表現下滑，昨只獲兩場15及一場13名，最終以13名結束東奧征途。陳敬然稱疫下缺少寓賽於操的機會，令鄭俊樑難與身形高大的對手爭持，但相信他已竭力發揮訓練所得。

另外，賽艇港將洪詠甄因受風暴影響休息3日，昨重返海之森水上競技場，續戰女子單人雙槳艇13至24名準決賽，最終以7分56.30秒，在12名選手中排第11，今日爭逐第19至24名。