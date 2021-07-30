力爭兩牌 何詩蓓今戰百米決賽 「魔鬼賽程」緊接 晚上再戰50米初賽

再破亞洲紀錄 慢勁敵0.08秒

23歲的何詩蓓今屆三度游出直入奧運的A標，一口氣摘得3張東奧個人項目入場券，同時有份助港隊游進3項接力賽，冠絕整個香港代表團。

她前天早上在首擊摘下女子200米自由泳銀牌，成為香港史上首個奧運獎牌泳手，然而「魔鬼賽程」在步下頒獎台才真正開始。她前晚以破亞洲紀錄的52.70秒，在100米自由泳初賽取得總成績次名，休息一晚後，昨早又見其身影，在準決賽第1組第4線道爭晉級。狀態大勇的她首50米率先轉身，終以52.40秒首先觸池，在16人中僅較澳洲隊名將愛瑪麥姬安慢0.08秒，以次名晉級決賽兼推前亞洲紀錄，同時成為此項目歷來第7快的泳手。

未知會否棄百米混合泳接力

連同200米自由泳決賽，何詩蓓今屆已三破亞洲紀錄，然而面對5天內第6場硬仗，她為爭取休息時間，昨早婉拒在場守候的記者，隨即回到選手村放鬆肌肉。總教練陳劍虹表示，何詩蓓肯定會為此仗搏盡，但避談她會否為了香港時間同日晚上6時45分出戰50米自由泳初賽，而捨棄相距只有約一個半小時的女子4×100米混合泳接力，僅稱會於今午決定此項接力排陣。何詩蓓於50米自由泳排第11組初賽爭晉級，但她保持的24.59秒香港紀錄，與歐美強手有距離，要連續3項突破初賽的難度頗高。

50米與強手有差距 突破難度高

港隊女將於上月在港出戰計時賽，由何詩蓓客串蝶泳，加上歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳，最後一刻才確認在餘下4張入場券佔一席位。29歲的奧運「四朝元老」歐鎧淳周日於100米背泳個人賽以1分01.07秒名列26，她當時表示渴望在接力的頭棒背泳上陣爭佳績，為個人奧運最後一役寫下圓滿句號。男將何甄陶周二戰畢100米自由泳初賽，今晚亦會再出戰主項50米自由泳。

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