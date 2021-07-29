伍家朗飲恨 自責失準拒賴新球衣 心情受擾汗水濕透頻扯衫 謝港人支持「一定企番起身」

伍家朗昨午比賽，批評伍家朗戰衣的民建聯穆家駿在其YouTube頻道發聲明，稱「在facebook發表的評論語氣有點過重，在此表示歉意」，但未有向伍家朗道歉。

位列8號種子賽前受譴責 小組賽出局

伍家朗以種子球手身分出戰男單分組賽，上周六C組首仗輕取墨西哥隊球手，休戰3天後昨換上港隊贊助商FILA球衣出戰34歲危地馬拉隊球手奇雲哥頓。二人過去未曾交手，家朗開局未及適應先以2：5落後，一度以11：11扳平，在落後16：20下將對手逼入刁時，可惜仍以20：22先輸一局。對手愈戰愈勇，家朗多次判斷來球失誤，亦數度拉動汗水濕透的球衣，表現失準下以13：21敗陣，在小組1勝1負下斷送出線16強機會。

伍家朗5年前的里約熱內盧奧運打入16強，今屆位列8號種子原有望衝擊更佳成績。首仗後遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，指他早前穿上全黑戰衣及未有印上區旗。

稱過去絕少賽前換球衣牌子

伍家朗昨賽後訪問時承認，未能完全擺脫球衣風波影響，但不會以此為落敗藉口，「很難說沒受影響，但近日事件似是平息了。我努力專注比賽，可惜被對手調動太多致失分，亦未能打出自己賽前的部署」。他表示收到新球衣後，曾在訓練中穿上加快適應，但過去絕少在比賽前換球衣牌子。他強調，出局非敗在戰衣，而是個人發揮，「表現確是失準，必須檢討」。他表示，希望從頭做起，藉公開賽挽回信心，再為2024年巴黎奧運準備，他又答謝風波中予以支持的港人，「全部收到，很窩心」，並承諾會繼續努力。

有網民發現伍家朗的球衣與FILA一款網球T恤相似，浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，無論是打網球或羽毛球，兩項運動動作相近，所需球衣功能相近，最重要吸汗、快乾。他未有觀看伍家朗比賽，未知球衣影響，但認為公眾不應再關注伍的球衣，應集中運動員的表現。

伍家朗落敗後，不少市民紛到民建聯的facebook專頁要求道歉。民建聯主席李慧琼回覆本報表示，對伍家朗充滿信心，認為他作為專業運動員，「唔信（伍的表現）因為著任何球衣受影響」。對於伍家朗賽後稱球衣風波影響心情時，李慧琼重申相信運動員非常專業，每次比賽全力以赴，任何比賽必有勝負，冀港人續支持香港運動員。李慧琼又稱與穆家駿討論過後已要求他道歉，表示理解和接受穆的言論出自愛國愛港情切，指穆已汲取經驗，日後會慎言。

穆家駿為語氣過重致歉 未向伍道歉

李慧琼：穆出於愛國愛港已汲經驗

周日（25日）批評伍家朗穿黑色球衣的穆家駿，昨聲明稱高興看到香港羽毛球隊「袍甲鮮明」，指早前言論引起迴響，「但因我無意影響香港羽毛球隊的備戰，因此留到今天（昨日）才回應。」他解釋，當日發現伍家朗未穿上印有區旗的球衣，「實在令人十分詫異」，評論語氣有點過重，並表示歉意。

明報記者