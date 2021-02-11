林鄭高官祝賀 恒基贈250萬

何詩蓓為香港奪得首個游泳奧運獎牌，林太讚揚香港代表隊至今在東京奧運會已取得一金一銀，並分別在劍擊和游泳項目取得歷史性突破，「振奮人心」，她深信運動員在全港市民支持下，會繼續在其他項目全力以赴，爭取佳績。

民政事務局長徐英偉稱讚何詩蓓表現出色，指賽事和訓練安排受奧運延期影響，何詩蓓仍能克服挑戰並在比賽中獲勝，對此「深感驕傲」。行會非官守議員召集人陳智思稱，何詩蓓同時打破亞洲及香港紀錄，證明香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。立法會主席梁君彥稱，何詩蓓過去一直刻苦訓練，時刻提醒自己尋求突破，其力求進步的精神值得學習。

每名征奧港隊獲贈九巴命名權

恒地公布，何詩蓓將獲「恒基精英運動員嘉許計劃」發放的250萬元獎金，她亦可獲港鐵送贈終身任搭的車票及九巴早前公布的一年免費搭車。實惠昨宣布，本屆奧運所有得獎運動員可獲免費訂做家俬；CALL4VAN亦會在未來3年，免費接載體育學院的逾1800名獎學金學生或全職運動員，有效期至2024年巴黎奧運會。

另外，九巴昨宣布向所有出戰東奧港隊運動員贈送巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌將安裝於巴士車廂內的車頭位置。