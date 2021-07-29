港隊疫下少征戰 閉關備戰助爭牌

張家朗藉一年時間重建自信

港隊在1996年、2004年及2012年集齊金銀銅，原定去年7月24日展開的東京奧運，「原本」會延續8年魔咒，但因疫情大流行押後一年，港隊在這一年空窗期只有少數運動員出征，前天奪金的張家朗去年在低谷之時，正好閉關訓練重建自信，今年3月才相隔一年首出征重拾比賽感覺。今屆首入奧即打入花劍個人賽16強的蔡俊彥，賽前亦承認疫情令他有時間休戰改善。「銀牌飛魚」何詩蓓情况亦類似，她在2018年觸傷足踝舊患，避戰同年的亞運，翌年受訪時仍表示狀態未達100％。額外得來一年備戰時間，養傷過後轉戰國際游泳聯賽，藉馬拉松式賽程預演東奧。

劍擊與游泳同屬體院A級精英體育項目，與其他18個A級項目獲保證4年穩定支援，包括運動員獎學金、醫療營養等。同屬A級的單車、空手道、乒乓球、滑浪風帆及羽毛球，均在今屆肩負衝牌重任，除了李慧詩的兩項場地單車賽，還有今日爭入決賽的混雙羽毛球組合，相信空手道個人形女將劉慕裳，亦可挾世界第4身分爭一日之長短，獎牌或陸續有來。