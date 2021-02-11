DSE 35分負笈美國 兼顧游泳靠決心

本地泳手自小學時期若游出成績，大多選擇升讀征戰學界第一組（D1）泳賽的名校，藉這個孕育多名港將的小舞台裝備自己。不過，何詩蓓於2009年升讀聖保祿中學，當年為該校出戰次一級的學界港九區第二組泳賽，一邊埋首苦讀，一邊隨港隊訓練。她在中學文憑試7科考獲35分，當中通識達5**，中文亦獲4，在學業壓力大的香港社會殊不容易。她在港完成中六後負笈美國，以密大泳隊主力身分出戰Big Ten，兩年前更以隊長身分，贏得這個享負盛名的大專泳賽總亞軍，同年憑學業與游泳成績列入Big Ten榮譽榜，成為該校隊史第三人。

歐美泳壇不乏高材生兼奧運獎牌得主，如美國隊的「女菲比斯」法蘭克蓮，2018年退役後便在入讀喬治亞大學修讀碩士。何詩蓓以港人身分摘銀與他們齊名，昨日奪銀後表示成功只靠決心：「我由細開始的目標都是兼顧學業與游泳，不想忽略任何一方，大學學業當然不簡單，但只要有決心、有目標，就可以做得到。」