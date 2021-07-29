伯樂預言破紀錄應驗 望再創歷史

攜手稱霸美國 抵港赴日助陣

何詩蓓與Rick Bishop相遇於密歇根大學，師徒攜手在美國大專泳賽贏遍獎項，直至愛徒2019年大學畢業，仍把她留在基地備戰東奧。Rick上月抵港隔離，之後短暫於香港體育學院督師，再於上周三獨自出發東京襄助。何詩蓓從熱身到比賽，都有這個教練化身定海神針，笑言多得對方催眠式的說服自己，準備就緒在大舞台表現自己。

在美國教出不少名將的Rick，昨日見證何詩蓓奪得銀牌時未見激動，因他早預期徒弟能夠游出1分53.92秒。至於100米自由泳，他期望徒弟最少游進決賽，但點名瑞典隊的施約唐及澳洲隊的Cate Campbell等強手，將是何詩蓓的爭牌勁敵。不過他相信，徒弟摘得銀牌後可乘勇態做出52.6秒，改寫亞洲紀錄。何詩蓓昨晚已在初賽游出52.70秒，將亞洲紀錄推前0.09秒，香港時間今日早上9時53分她將與Cate Campbell各佔4、5線爭入決賽，或成獎牌前哨戰。