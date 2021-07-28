議辦曾掛光時旗不覺煽動港獨 黃文萱：對裁決無言

黃文萱去年7月4日議員辦事處開張，其間有警員入內搜查，指辦事處內懸掛「光時旗」涉嫌違反國安法，警方當時沒拘捕任何人，但稱會保留追究權利。唐英傑案裁決稱「光時」在該案中可理解為煽動分裂國家，她質疑，每個人對口號都有不同詮釋，自己認為「光時」指回復昔日生活方式，並無分裂之意。

選區會解釋光時 選舉主任接受

她憶述，2019年11月參選區議會選舉時，選舉主任曾詢問黃文萱對「光時」的見解，她當時回覆，稱希望恢復《基本法》中「高度自治」、保障港人權利和自由等承諾，不含港獨之意，獲選舉主任陳婉雯接受提名。

黃文萱辦事處開張前，特區政府已在7月2日發聲明指「光時」8字違反國安法，但她堅持自己並無意圖鼓吹港獨，僅反轉「光時旗」繼續掛起，稱「主要都係硬頸，我覺得我無錯吖嘛，做咩要拆啫？」直到最近辭任區議員，交還辦事處時才除下旗幟。

（港區國安法）