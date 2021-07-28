特寫：讚反修例照顧傷者 茶店老闆：阿傑很有責任感

稱唐知恩圖報 不計較厭惡工作

旺角茶飲店「皇茶」老闆娘江婉君記得，2019年11月起不時見唐英傑在街頭幫人洗眼、洗傷口，至去年4月唐稱被食肆解僱，她才知道他的真名。她介紹唐到友人經營的日式食肆工作，唐知恩圖報，放工後不時自發到茶店洗隔油池、丟垃圾，「洗隔油池是很厭惡的工作，仲衰過洗廁所，做飲食都知是很污糟、很臭。阿傑真的很乖」。

46歲的江婉君自稱70後斜槓族，中五會考0分，曾做文員，後轉行婚禮統籌；2019年6月開設「皇茶」，開業初期每日生意額不足2000元，艱苦經營因一分使命感，希望青年有難時，有個地方可收留他們。皇茶經常聘青年做兼職，江婉君說並非每人均如唐英傑一般願為家人付出，將家庭放在生活的首位。

江婉君生於單親家庭，姐姐輕度弱智，自小姐姐犯錯，她就捱打，因為長輩覺得她有責任照顧姐姐，她亦認為較強大的人有責任扶持弱小。對於特首林鄭月娥稱所有反對警察、同情暴力示威的人都欠警隊一個道歉，她說曾傷害警察的人應該道歉，但曾出手打示威者的警察亦應受罰，非法使用武力理應坐監。她稱向來支持政府，不過希望有更好的管治。

「要創造新的字句，

信念比任何事物都強大」

得知唐英傑被捕後，江婉君即擦走店內牆上部分字句，隨後又有客人寫上「唐英傑 我愛你」字句，她自行收緊社交距離措施，晚上6時後不准客人入內，確保自己作供期間不會違規。她說，會永久保存店裏一面彩色便利貼牆，「便利貼上無字，這樣更好，這樣才可寫上更新的歷史，大家不要斟酌過去的任何一個字句，這些字句無幫助，大家要創造新的字句，信念比任何事物都強大」。

她寄語大家積極面對未來，不要執著2019年的事，將一切記在心裏，用這分力量增值自己。她則會努力賺錢，聘請更多想請的人。

明報記者 羅嘉凝

（港區國安法）