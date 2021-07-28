指裁決意味「普通法煽動」適用國安罪 「範圍相當廣泛」 陳弘毅：在報章提港獨足以入罪

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅指出，法庭認為「光復香港 時代革命」口號可能涉及分裂國家意思，觀乎裁決，煽動分裂國家是否定罪視乎兩方面，第一是口號客觀上、即一般人理解是否構成分裂國家；第二是被告有否主觀意圖煽動。他說如法庭認為口號可構成分裂國家，但被告對口號有不同理解「未必入到罪」，惟唐英傑沒出庭辯解。陳指出，裁決將普通法與國安法結合，普通法下煽動概念可適用於國安法第21條即煽動他人分裂國家罪，形容「（煽動概念）應用範圍相當廣泛」；判辭指毋須證明被告煽動特定對象，如在報紙發文章、登廣告、發表演說，已可構成違法，也毋須證明有人受煽動而作某行為。他認為，如有人在報章提出港獨，足以入罪。

陳弘毅認為，立法原意包括禁提港獨言論，裁決符合立法原意。被問是否以言入罪，他強調非新事，現行刑事法例已有以言入罪，包括煽動、誹謗罪。資深大律師湯家驊重申單講口號不違法，要視乎有否觸犯條文的組織、策劃、實施等元素。

戴大為：令展示反政府口號視作煽動

法律學者戴大為接受本報專訪稱，各國牽涉國安法案件均有言論自由爭論，以平衡個人自由及國家安全，本案判辭隻字不提，亦未考慮被告能否使他人作出分裂行為，變相令展示反對政府口號都可視作煽動分裂。他指出，煽動罪除須證明被告有鼓吹違法行為，亦須舉證行為很可能發生，被告言論又與行為有關。他稱難以認同本案僅考慮被告有鼓吹分裂意圖的做法。

戴：用字含糊 恐怖活動案缺恐懼元素

判辭又指唐英傑行為威嚇公眾，戴認為用字含糊，質疑判辭少提恐怖活動案件必要的恐懼元素，稱若缺恐懼元素，則與本案交替控罪危險駕駛無異。他認為個人行為即使涉暴力，亦不應動輒被視恐怖活動，及將公共秩序問題定義為危害國安。他又稱，在上訴庭或終審法院有裁決前，其他國安法案將以本案為案例，暫時大部分案件只涉危害國安言論，與本案涉及暴力性質不同，認為辯方可強調兩案差別，並以言論自由為抗辯。

明報記者

（港區國安法）