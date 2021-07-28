唐英傑聞裁決平靜 不忘向親友揮手

旁聽者：有一秒抱希望 惟劇本已寫

唐英傑家人昨均婉拒受訪，表示希望外界給予他們空間。昨日數十名市民到庭旁聽，由於採英語聆訊，有年長旁聽者反應不過來，問道「阿傑有無得出番嚟？」，知悉裁決後嘆氣搖頭。

散庭後，控方的署理副刑事檢控專員周天行及署理助理刑事檢控專員張卓勤離開法院，沿途被旁聽者辱罵。

連日旁聽審訊的MR（化名）表示，唐英傑不時向旁聽「手足」做手勢示意，笑容開朗，相信唐能從容面對結果。他說，對唐英傑去年因國安法被捕已覺得匪夷所思，早前聽到辯方專家證人的分析，「有一秒抱有希望，不過劇本已經寫好，都估到法官點判」。

3法官收炸彈斬殺恐嚇

昨午5時許，一名男子致電法官杜麗冰的辦公室，揚言會以炸彈炸她，及會斬死其餘兩名法官。警方證實已接獲報案，會展開調查。司法機構回應稱，任何人試圖向法官施加不當壓力，應受嚴厲譴責。律政司表示，法官因履行職能而被人恐嚇，特區政府必定嚴正執法，絕不容忍。

（港區國安法）