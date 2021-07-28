「煽動」考慮環境不考慮意圖 官引女童誘姦案例稱方式多

提1881年英報煽動弒君案

稱須檢視「自然及合理效果」

判辭指出，法庭毋須考慮被煽動者的犯罪意圖，一旦被告煽動或促使他人犯罪，就足以構成煽動。判辭首先引述1881年一份英國倫敦報章涉煽動謀殺的案件，該報刊登的文章提及要刺殺暴君、處置「加冕的壞蛋」，並鼓勵革命者大膽行動。判辭指出，雖然報章的出版人和讀者沒有私下溝通，但法庭可以恰當引導陪審團，指文章的自然及合理效果，就是煽惑和鼓吹讀者行刺國家元首。

判辭引述另一宗英國案例，與煽動兒童從事性活動有關，案中被告稱讚13歲女童的臀部漂亮，又邀約女童在晚上玩樂。英國上訴法院認為，被告不但邀請女童到其寓所，亦以浮誇的方式形容女童的身體，試圖影響女童的思想，藉此與對方發生性行為；故此，煽動的方式多不勝數，包括提議、勸誡和引誘等，超出了傳統的定義。

另一宗煽動案例以罷工運動為背景，被告向罷工參加者發表演說，表示如果警察動用警棍，他們就要「還擊一下」，因此被指煽動他人抗拒警員。新西蘭最高法院裁決指出，法庭要了解涉事言論的含義和意圖，亦要檢視周圍的情况，尤其是當地曾出現暴動，要派警察驅散，涉事言論明顯煽動他人抗拒警員執勤。

（港區國安法）