唐英傑兩罪成 光時裁帶港獨意思 官：故意展口號煽動分裂 車撞警符恐怖活動元素

可囚終身 辯方料逾10年

代表唐英傑的律師表示，要待判刑後才決定會否上訴。據悉，辯方律師預料唐可能面對較重判刑，例如判監10年以上，唐的家人對此感擔憂。

3名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信在判辭先表示，本案是國安法首案，沒有先例，故先引用其他國家的案例解釋「煽動」的控罪元素（見另稿），強調法庭毋須考慮被煽動者的犯罪意念，本案重點議題是「光時」口號在整體而言所造成的自然及合理效果（natural and reasonable），是否「能夠」（capable of）煽動他人干犯分裂國家罪。

七一語境 口號必帶分裂意味

法官稱，在判斷口號能否煽動前，必先審視「光時」口號是否有港獨意思。法官引述辯方專家亦接納控方專家意見，即口號可帶有港獨意思（見另稿），考慮到本案發生的「語境」（context），包括被告插着「光時」旗在繁忙街道駕駛電單車、案發當日發生違法的反國安法示威、被告以巡遊方式展示背上的旗幟並故意違反警方指示、案發當日是回歸慶祝日及國安法實施首日（國安法於去年6月30日深夜刊憲生效）等，總結口號在2020年7月1日而言，必然帶有「將香港從中國分裂出去」的意味，且能夠煽動他人干犯分裂國家的行為。

官指被告理解口號港獨含意

法官續指出，根據當日被告和「Dinosaur BB 」的對話內容，被告有意選擇時間和地點展示旗幟，盡可能吸引公眾注意，他不可能在當天只是約了人午飯及擔任救護員。另外，被告收到一張警方展示紫旗的相片，亦獲告知警方防線及路障情况，顯示被告是有預謀違反法律，並得知自己有可能干犯國安法，若他不知口號有港獨意思，他不會在對話中提及「安全點」，種種行為顯示他理解口號有港獨含意，並故意展示口號與他人溝通，煽動他人分裂國家。

「危害」公安不限身體傷害

至於恐怖活動罪，法官認為須證明被告行為有「針對人的嚴重暴力」及「嚴重危害公眾安全」的控罪元素。對於辯方強調一個恐怖分子不會在交通燈前停下和攜有急救用品，法庭認為辯方無視整體發生的事，又指恐怖分子沒有一個標準的行為守則，被告蓄意把電單車撞向警員的行為，符合「針對人的嚴重暴力」的定義。

法官續稱，「危害」一詞不限於身體傷害，被告無視警員警告，沒有在警方防線前停下，最終撞向警員，公然挑戰負責維護社會安全、象徵法律與秩序的警方，無疑會引起守法市民的恐懼，以為一個安全及和平的社會被破壞，由此可見被告已對社會造成嚴重危害。

裁口號乃政治主張

被告威嚇公眾圖實現

法官表示，由於涉案口號已被裁定帶有分裂國家的意思，是一個政治主張，可以肯定被告是想吸引公眾注意其政治主張。法官強調，即使採納辯方對口號的解讀，即「恢復失去的東西，渴望重大改變」，口號亦是一個政治主張，被告的行為構成威嚇公眾以圖實現政治主張，由於被告行為符合所有控罪元素，最終裁定兩罪罪成。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）

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