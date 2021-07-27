父母不逼繼籃球衣缽撐退學 成就劍神 張家朗感激家人忍耐 父：超級好的生日禮物

張家朗昨勝出賽事後透露剛過去周日是爸爸生日，但因專心備戰幾乎忘卻大日子，得姊姊在群組提示才記起，亦只簡單說了一聲生日快樂。家朗不忘感激家人一直體諒：「爸爸知我不喜歡老套說話，有時不會講太多，但有時練得不好，我會忍不住在他們面前發脾氣，但他們總是耐心開解我。」

16強8強賽 父母緊張得「落街散步」

家朗父親張子倫昨接受本報電話訪問時提到，家朗習慣在比賽期間盡量避免與家人聯絡，而家朗出戰16強、8強賽事時，他與太太緊張得要全程「落街散步」，直至4強戰覺得家朗已超額完成，才獨個回家觀賽。張爸爸稱看到家朗正式勝出時，忍不住在家狂叫，「開心得筆墨難以形容」。

憾賽事延期無法赴日 「最重要他達標」

張爸爸認為，家朗於2016年里約奧運時表現得較激情，今屆則明顯收斂、冷靜、心態較好，早前與家朗通話，家朗亦稱選手村食物好吃。張爸爸提到，上屆奧運會家朗較遲得到參賽資格，家人來不及預訂機票到場支持，今次東奧早就預訂前往東京的機票，但賽事因疫情延遲，家人又不便外遊，「算是有點遺憾，但最重要他達到目標」。

回望家庭過去一段日子，張爸爸稱2019年底家朗為爭取奧運資格承受很大壓力，表現亦曾被隊友超前，經歷「低潮期」，他身為父親亦盡量與家朗傾談，跟他分析每個運動員均會經歷高低潮，家朗每個周日回家吃飯，媽媽會準備他愛吃的鮑魚、秋葵或打邊爐。

家朗出身籃球世家，父母張子倫及陳雪玲是1980年代甲一籃球代表，家朗自小接觸籃球，後來轉為專攻劍擊，中四退學轉為全職運動員。張爸爸稱，「我打籃球，不一定要小朋友都跟我打籃球，他開心就可以」，又說家朗向來有主見，當初提出轉做全職運動員時，家中經多次討論，後支持其決定，「以前我都打籃球，知道運動員生命短暫，但讀書幾多歲都可以讀」。

老師憶家朗劍擊冷靜私下外向

家朗2009年入讀英華書院中一，後轉於林大輝中學升讀中二至中四，現已退休的林大輝中學體育教師陸志成說，家朗劍擊時表現冷靜，私下愛說笑、十分外向，是「開朗的小朋友」，雖然有時「暴躁」一下，但「一兩劍」後情緒即會平復心情，「無見過家朗發脾氣」。他說家朗常出國比賽，不少學生賽後回港會休息一兩天，但家朗總堅持回校，並把功課帶到外地完成，有次家朗到歐洲出賽，凌晨抵港，早上已準時上體育科理論課。

明報記者