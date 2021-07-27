為港爭光 劍神張家朗奪金 去年曾陷低谷 勉港人永不言棄

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

世界排名19位的張家朗昨在男花個人賽首圈輪空，在32強打起以15：12擊退法國隊劍手，晉級後爆冷以15：3，大勝意大利隊的世界一哥霍高尼，追平上屆自己親手寫下港隊男子劍手紀錄。首次征戰奧運的隊友蔡俊彥緊接於16強止步，肩負最後希望的家朗在8強面對代表俄羅斯奧委會的保洛達卓夫，尾段連追6劍以15：14反勝過關，再以15：10擊敗捷克隊劍手曹普尼治，殺入決賽坐銀望金。早在出征東京之前，家朗自知排名較低前路艱難，但硬撼上屆冠軍、意大利隊的加路素，仍在落後下冷靜應對，最終以15：11再演黑馬本色，奪得男子花劍個人賽金牌。

低潮得教練開解 重拾放鬆感覺

東京奧運因疫情閉門作賽，但幕張展覽館賽場依舊歡呼聲震天。家朗向在觀眾席打氣的戰友振臂慶祝，眼泛淚光地跑向劍道旁的教練席，與陪伴他3年的教練Greg深情相擁，似是為近一年低谷掃走不快。早於2016年，張家朗稱霸亞洲賽，繼而奪得里約熱內盧奧運入場券，世界排名曾經高踞世界第7，但冒起快亦跌得快，他在2018年亞運個人賽大熱失牌，去年世界排名更跌出前16。如今成為劍壇金牌第一人，他一邊步向採訪區，一邊平復金牌喜悅，淡然地憶起過去的高低起伏：「去年差點拿不到奧運個人賽入場券，低潮期間給了自己很大壓力，幸得教練一直開解我，重拾當初打劍不介意輸贏、舒服放鬆的感覺，直至今年初多哈站大獎賽，狀態才真正回來了。」

港隊相隔25年再奪金

家朗笑言，5年前首征奧運，緊張得一上場就驚慌失措，但亦慶幸多得那次經歷，如今第二次征奧才能冷靜應戰，摘下香港劍壇第一金。1996年阿特蘭大奧運，「風之后」李麗珊摘下香港史上第一金，25年之後的今天，再有港將踏上奧運頒獎台最高階。人稱「少年劍神」的家朗當時還未出世，但早聽過珊珊當年的金句「香港運動員唔係垃圾」，被問及延續前人成就的感受時，亦滿是感慨：「香港劍擊隊由以往追逐亞洲水平，到如今藉國際賽成績證明有進步，可以踏上世界舞台，希望這面金塊可以鼓勵香港的年輕人想遠一點，放眼世界，亦想劍隊的後輩知道，想贏奧運冠軍當然難，但只要努力堅持，不輕言放棄就可以做到。」

盼與隊友合作奪獎「肯定更開心」

法籍教練Greg笑言，會讓張家朗享受一晚奧運冠軍的喜悅，因為他的衝牌任務還未完。這名新科奧運冠軍將在下周一，伙張小倫、蔡俊彥及吳諾弘合演花劍團體賽。家朗早在出發前表示，對比獨自上場衝擊個人賽獎牌，更渴望在團體賽一同爭牌，昨日亦再次表示：「能夠一齊合作奪得獎牌，肯定比今仗更開心。」迎接下一硬仗之前，他亦不忘感激港人支持，更乘機剖白全職港將的心聲：「外界看來，運動員或許比較天真，因為很努力都未必有回報，所以才希望大家多多支持香港運動員，給予我們動力繼續為港爭光。」

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