久保建英再建功 日本兩連勝勢闖8強

日本在昨仗A組榜首戰，跟上仗正選只有一個變動，以翼鋒相馬勇紀取代三好康兒。上仗奠勝的久保建英，開賽僅6分鐘即接應堂安律右路地波傳中撞射破網，火速為日本領先兼連續兩仗建功。6分鐘後相馬勇紀在禁區內被踢跌，球證翻看VAR後判12碼，堂安律操刀射破「Sam哥」奧祖亞的十指關。堂安律於67分鐘單刀被敵衛華斯基斯踢跌，球證向後者出示紅牌逐離場，墨軍雖完場前在右路直射罰球破蛋，「藍武士」仍保持勝局險勝2：1。

A組另一場，法國隊憑中鋒基格納連中三元，加上他在補時2分鐘傳中助攻予沙雲尼亞絕殺，以4：3險勝南非隊，取今屆首勝。

巴西悶和 德國險勝開齋

其餘3組，巴西隊在D組的榜首戰，開賽13分鐘有中場杜格拉斯雷斯領紅被逐下，只能0：0悶和完場前亦有一人被逐的科特迪瓦隊；同組另一場德國隊以3：2險勝沙特阿拉伯隊後，後者成今屆男足首隊出局。昨輪打開勝利之門的，還有C組的西班牙隊及阿根廷隊，以及B組的韓國隊及洪都拉斯隊，令兩組4隊在最後一輪前都有出線機會。