大坂直美復出響頭炮 一姐巴迪一輪遊

現身記者會 自信身心返更好水平

大坂直美在這場復出戰表現輕鬆，首盤僅花了32分鐘即以6：1先取一盤。鄭賽賽在第二盤局數曾一度追至4：5，惟最後大坂仍無驚無險再下一城。大坂賽後亦在記者會露面，並表示自己已經調整好狀態：「能夠在奧運出賽是我的夢想，我也覺得自己小休過後，身心皆已重新恢復至更好水平。」至於世界一姐巴迪則在另一場女單賽事以4：6、3：6不敵西班牙的蘇列比絲托莫。

梅利棄戰男單 盧彥勳憾別職業賽

至於男單賽事戰况，曾在2012倫敦奧運及2016里約奧運2奪男單金牌的英國球手梅利，由於受大腿傷患困擾，因此決定放棄征戰男單賽事，只會參加男雙項目。東道主球手錦織圭就在首戰直落兩盤6：3、6：4擊敗俄羅斯奧委會（ROC）球手羅比夫；第五度出征奧運的37歲中華台北隊球手盧彥勳，則不敵世界排名第5的德國球手阿歷山大薩維利夫，並正式結束其職業網球生涯。

同時，由於日本近日正處酷暑，東奧賽會亦會因應天氣情況採取避暑措施。如比賽期間暑熱指數高於賽會標準的話，比賽選手可要求在第2及第3盤賽事之間有10分鐘休息時間，惟此一新規定只適用於男女子單打賽事。