中國添3金 三米板締五連霸 舉重雙雄破紀錄稱霸 朱婷傷手腕女排出師不利

女子雙人3米板向來是中國跳水隊強項，過去4屆都是盟主，上屆伙吳敏霞在此項摘金的施廷懋，今屆拍檔換上王涵，兩人首跳有點緊張，致使動作未夠開放，但首兩跳仍累積得99.60分，與美國隊同分，不過之後表現漸佳下分數拉開，最終以326.40分輕鬆掄元，以27分拋離亞軍的加拿大組合。

王涵摘人生首金 感激施廷懋搭檔

當30歲的王涵得知奪冠後，即與施廷懋相擁流淚，並說：「她（施廷懋）感謝我跟她搭檔，我感謝她帶着我拿到人生的第一面奧運金牌。」施廷懋則表示，閉門比賽沒影響她，又稱「因掌聲已在我心中」。今次是29歲的她歷來個人第3面奧運金牌。女子雙人3米板項目於2000年首次加入奧運，該屆中國隊獲亞軍，之後5屆全是中國隊天下，其中以吳敏霞4次摘金最多。

施展金雞獨立 李發彬籲勿模仿

中國舉重61公斤級選手李發彬，分別在抓舉及挺舉做出141和172公斤的成績，其中挺舉是刷新奧運紀錄，而313公斤的總成績亦創新猷，較銀牌得主印尼的32歲老將伊拉雲多11公斤。28歲的李發彬摘金過程中，於挺舉166公斤杠鈴後抬起右腳，以單腳站立穩定身軀1秒多，並最終能完成動作，他解釋這招「金雞獨立」道：「當時重心偏了，這是個錯誤動作，教練嚷我改我老改不了，好在我核心力量強……不建議模仿。」

其參加67公斤級隊友諶利軍則在抓舉及挺舉，做出145和187公斤，以總成績332公斤的破奧運紀錄成績奪標。至於男子10米氣步槍方面，中國16歲小將盛李豪奪銀，成績只少破奧運紀錄奪金的美國選手威廉沙拿0.7環，另一中國選手楊皓然則摘銅。

朱婷僅得4分 郎平：球隊太被動

斯人獨憔悴的是中國女排，她們在B組首戰以直落3局21：25、14：25和14：25受挫土耳其隊。主教練郎平賽後證實，此役只得4分的主攻手朱婷，因手腕傷勢不輕未能發力，並稱球隊「打得非常被動。我們還是盡量進行彌補吧！」。中國女排將在周二與美國隊交鋒。「花旗兵」及意大利隊均先拔頭籌，同以3：0分挫阿根廷隊及俄羅斯奧委會（ROC）。