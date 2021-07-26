石偉雄：戰至最後 足以無悔 屢傷屢練一跌出局 拒放棄巴黎奧運

撐枴杖受訪 續留東京養傷

29歲的石偉雄前天出戰男子跳馬資格賽，首個「李世光跳」發揮水準獲得14.716分的高分，惟第二跳因拗柴，落地時失衡跌倒，最終以第12名完成資格賽，排在候補第2位，料無緣前八合演的決賽。他前天極速返回選手村治療足踝，昨午再次接受檢查仍傷勢未明。繼2012年倫敦奧運失利，肩負衝金希望的他今屆再跌走獎牌，但昨午撐着拐杖現身時從容自在：「第一跳其實發揮水準，只因踩界扣了少許分數，但第二跳轉體不夠，影響落地時站不穩。比賽輸贏總會有，結果固然緊要，但過程與能否戰鬥到最後更重要。我在心理與生理都準備得很好，盡了全力，可以說是無悔近一年半付出。」

石仔自2018年亞運衛冕後，埋首苦練兩個「李世光跳」，兩跳難度均達6.0分滿分，近一年半冒着風險苦練不下千次。雖然因一跳失準錯過獎牌機會，但他笑說9年前稚氣未除之下，今屆的身心之痛不算一回事，更確信奧運夢未完：「來自香港的裁判袁家強對我說，以我的表現看來，狀態仍在上升，我亦相信可以繼續追求穩定性。2024年？其實我還年輕，可以繼續為下屆努力，亦見到有師弟正在冒起，希望下屆奧運可以結伴成行。」

拒放長假 盼10月世界賽再展實力

自6歲起投入體操訓練，石仔曾經遍體鱗傷，後頸還有一條因從高處跌下造成的疤痕，但他自覺對跳馬的鍾愛絲毫不減，即使難言足踝治療期，但已瞄準另一世界級舞台。問他返港後最渴望做的一件事，也是投入訓練而非休息：「估計我會按原定計劃返港，留在東京的日子除了養傷就會是訓練，只有腳動不了嘛，我還可以練其他。以我的狀態可以爭取表現，相反一停下來就很難保持水準。今年10月有世界賽，明年亦有亞運，可以讓我表現的舞台還有很多。」

文、圖：鄭嘉慧