五環影像：0.25秒之差先掂池

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2021年7月26日星期一
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【明報專訊】以俄羅斯奧委會名義參戰的蛙后艾菲莫娃（中），昨在女子100米蛙泳初賽以1分06.21秒率先掂池，較中國隊17歲小將唐錢婷（下）快0.25秒，各以總排名第8及第10躋身準決賽。
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