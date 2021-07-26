鄧肇堅中學校長寄語教局：勿一聽不同聲音 就覺得反對你

不認同教改強調衡工量值

「教育是與學生hea出來」

戴校長分別在聖公會李福慶中學及聖公會鄧肇堅中學當了10年及11年校長。回想21年前正值2000年教改年代，他自言不太認同教改強調「衡工量值」，要教師寫很多報告、做評估等行政工作。他當時出任校長，希望在校長崗位當「保護傘」，為校內教師「頂住」壓力，不希望教師耗太多時間做行政，而是花時間關心學生，與學生傾偈。

戴校長常言，教育是潤物細無聲的事，「教育其實是與學生『hea』出來」。他舉例，作為學生，讀書時期最欣賞的往往是真正關心學生的教師，「有時間與他們（學生）一起，才有時間影響他們，如果你只在學校、只在課堂，你只是知識灌輸，但教育肯定不止知識，是人格教育」。

落手教書盼貼近「民情」

當上一校之首的戴校長，亦會花時間在學生身上，除了定期與學生見面，也一直擔任畢業年級的宗教科教師，從舊學制中七級至新高中中六級亦無間斷。他說仍然參與教學，一是希望自己「青春一點」，更貼近學生想法；二則希望自己作為校長，無論於校內推行任何學校政策、做任何事，也不要「堅離地」。他笑言學生上課時會有「很多事爆給你聽」，從學校哪些措施、設施做得不好，校規為何要這樣訂，以至教師教學好壞，也會與他分享。

戴校長退休前的兩年，本港經歷反修例風波、新冠疫情、政治環境劇變等重大挑戰，有人認為是難關，他則慶幸自己仍在任，可以陪伴師生一同面對。外間常形容風波中仍勇於發聲的戴校長敢言，他卻不以為然，認為自己只是以「另一渠道」提供前線意見。在近一年疫情下復課、全校教師檢測、接種疫苗等，以至課程改革、中學語言微調等政策事宜，亦見戴校長表達意見。

學界教局昔有商量現溝通無門

戴校長身為資深校長，他憶述學界以往與教育局「好多時有商有量」，於政策出台前，局方會先與議會及學界商討，「（指出）有什麼是做不到，怎樣做會撞板」。他慨嘆現時溝通渠道消失，當局宣講下一步多於諮詢前線，「其實很可惜，大家都想事情做得好」，認為某些事應有不同角度的思考，「不是說（我提出的）那件事一定全對，是求善求真求美，希望件事做得更好，不要一聽到不同聲音，就覺得是反對你」。他希望當局不要太介意反對聲音，認為一個反對意見，往往是希望對方重新思考如何以最佳方法推行一件事。

既知緣何上路 萬水千山等閒

校長生涯即將畫上句號，戴校長形容自己「基本上交到功課」，一直堅持信念，推行所信的，也沒什麼遺憾。他臨別前曾向校內教師贈言「既知緣何上路，萬水千山等閒」，他也以此寄語教育界，縱然外間萬水千山，要問問自己「為何在這裏」，提醒學界持守專業，勿以立場、顏色討論，堅持改善教學法，讓學生學好，「某程度是重回基本功，但基本功是面對世界萬變最重要的事，不然世界只會拖得你眼花撩亂」。

明報記者 蕭愷情 魏綺婷

（校長退休了系列）