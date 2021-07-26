中小年減1.5萬生 流失蔓延小學 數字截至去年10月 教界料今年更嚴重

教育局每年公布《學生人數統計報告書》，載列全港幼稚園及中小學的學生人數、學額等，涵蓋所有官津、直資、私立及國際學校。本報假設學生每年在港就學升班，比較2020年小一至中六與2019年幼稚園K3至中五學生數目，推算同一批學生減少約1.5萬名，意味相關學生或不再在港讀書，退學離港。

小學3年來首淨流失 跌1.6％

中學跌幅擴大至2.84%

報告顯示，2018與2019年分別與上一年比較，小學整體學生人數有輕微淨增長，不過去年則下跌，減少約5900名學生，跌幅約1.6%；中學整體學生人數跌幅由2018年1.66%，擴大至去年2.84%（見表）。去年人數跌幅較大的級別包括小六（3.16%）、中五（5.31%）、中六（5.83％）。

小六中五中六跌幅較大

過去3年學生流失集中在高中，人數跌幅介乎2.43%至5.96%，小學多數級別流失情况輕微。不過學生流失問題去年延伸至小學，除了小一，其餘小學級別學生人數均下跌，跌幅介乎2.31%至3.16%。

直資學校議會主席陳狄安稱，流失學生數字反映截至去年10月情况，相信今年10月再統計的數據，情况將更嚴重。他說，受不同國家移民政策影響，去年10月後續有不少學生退學，衝擊直資校營運（見另稿）。

張勇邦料當局無應對措施

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，未有確實數字證明學生離港，但據其校情况及其他校長轉述，小學退學人數「絕對比往時多」。他說其校退學生移民的佔多，其餘因「音樂椅」效應轉校。他說中產家庭較有能力移民，料位處中產區域、收生能力弱的學校將受移民潮影響，在學生退學後無法吸引其他學校學生轉校入讀。他說政府近年「嗌窮」，估計新學年當局難有新措施穩定學校班數及人手編制。他促當局繼續現行政策，包括在學生人口少的區域全面落實小班教學、將超額教師保留期延長至3年等。

本報昨向教育局查詢全港中小學學生流失數字，局方回覆稱學生離校涉不同因素，無備存相關數字。當局稱就小一學齡人口回落，於2019/20學年起實行針對性紓緩措施，包括放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則等。中學方面，局方指整體中一生人口在2017/18學年開始逐漸回升，局方已與業界就應對的方向及策略框架達成共識。

教局：離校涉不同因素

當局指就開班人數準則而言，現時中學取錄最少26人便可開辦兩班中一；小學取錄最少24人便可開辦兩班小一，「均已達到極之寬鬆的水平」。

明報記者

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