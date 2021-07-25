因公與木廠傳人結緣 獲邀赴日打天下

Oliver從事產品設計，數年前在火炭擁有自己的工作室，有次他邀請山上木工製作產品樣板，自此與工場第三代傳人山上裕一朗結緣。兩個鍾情機器和生產的大男孩一拍即合，Oliver到北海道參觀工場，更將山上木工的產品引入香港。直至前年，Oliver答應山上邀請到津別工作。

設計家具 發現「日重飯枱港重梳化」

「這滿足感好像由最初駕一輛車仔，變成駕法拉利的感覺。」Oliver在山上木工協助生產家俬，至今難忘初次操作機器時的興奮。他同時負責海外貿易及產品開發，深感港日家具需求截然不同，「香港人入屋，最優先買的是梳化，日本人較care（關注）食飯枱及4張櫈，所以我為了配合香港市場，就會開發一些配合香港客人的產品」。他曾為山上木工設計梳化及伸縮枱，「日本不需要伸縮枱，他們好奇為何你要造一張伸縮枱」。

Oliver是津別極少數的外國人，當地人不諳英文，他的日文因而進步神速。「仲有很多是根本上的文化差異，是你想不到，例如一到來住，你要跟整個屋苑的人say hi（打招呼），送小禮物給他們。」

「北海道的空間幾乎是不用錢，空間不用錢，你就可以思考你內心真正想做些什麼。」在北海道工作兩年，Oliver發現不少居民善用天然資源加工製作商品，「北海道有這麼多好的商品，是完全未被發掘，我們都想將北海道好的東西推出國外」，早前他與山上開設初創公司，向香港及台灣人售賣北海道產品。公司業務漸上軌道，兩人笑說是「完美組合」。