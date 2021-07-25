-30℃趕工製獎牌盒 參與港人：幸心血終面世

北海道木廠就地取「材」 人手打磨

北海道津別市的山上木工負責製作5400個奧運及殘奧獎牌盒，當地天然資源豐富，工匠就地取材，選用當地獨有的水曲柳木。工匠先將木材切割成大致的圓形尺寸，再放入CNC加工機器。本報上周與山上木工負責人山上裕一朗和員工Oliver做視像訪問，Oliver協助翻譯。山上解釋，工場30年前已開始使用CNC機器，機器能精準切割，並將一塊塊木材刨空成容器。「這部機器不是每個工場都有，是我們最棒的東西，全自動化刨空（木材），全世界很少人懂用這些機器」，山上自信地說。20名工匠逐一以人手打磨木盒，確保表面完全平滑，Oliver也有份負責這工序，「逐一用人手feel（感受），因為（木材）每一部分的硬度都不同」，最後才上油及印上東京奧運標誌。

返家需「剷半個鐘雪」 嚴寒曾致成品作廢

去年初疫情爆發，當時奧運仍未延期，Oliver和其他工匠抵着嚴寒趕工，交貨前數個月幾乎每日加班三四小時，「趕工之時是1至3月，是北海道最冷的時候，我記得最冷到過負30度，好多時放工走的時候，車都被雪埋了，我要剷半個鐘雪才能駕車返家」。

Oliver說，曾有工匠忘了蓋好獎牌盒，木材因嚴寒收縮，盒的凹位放不下獎牌，需棄置整批獎牌盒。獎牌盒和盒蓋以磁石吸附，山上也嘆道失敗作品很多，「我們要在盒的下面鑽洞，鑽到接近表面剩下零點幾mm，鑽太深表面就會穿，鑽得不夠深磁石就不夠力，有時可能做了很多個之後才發覺整批不行，要重新做過」。

曾為奧運延期失落 「上月仍怕辦不成」

奧運最後因疫情延期一年，得悉時Oliver有點不開心，「本身也沒說延期，我們還是很花心思出貨，那刻（不用趕工）會鬆一口氣，但又會想我們的心血這個世界會否看不到？好似運動員心態，準備了很久以為這次可以發光發亮，到上個月我還在怕奧運辦不成，因為國內都幾多反對聲音」。今見心血面世，山上和Oliver相當興奮。

對於創業70年的公司負責製作奧運獎牌盒，木廠第三代傳人山上衝口而出一句「Unbelievable」 （難以置信），他說木廠規模小，位處小村落，沒想過能承接如此大計劃，「因為這次機會開拓了很多不同機會，真的很開心」。Oliver說，製作獎牌盒對準繩度要求相當高，這次經驗也激發更多設計意念。作為少數有份參與奧運的港人，Oliver感到相當興奮和幸運，「能夠參與奧運的日本人已不多，更何况我是外國人，一個香港人參與日本人一件如此大的盛事，既然Olympics的東西都做過，以後應該沒什麼東西做不到」。

明報記者 黃詩雅