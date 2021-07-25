江旻憓刺出港劍最佳 憾8強止步 中國隊首日摘3金 女將10米氣步槍拔頭籌

連續第二屆出戰奧運的江旻憓，昨日於女子重劍個人賽由32強打起，3小時內連挫秘魯及波蘭劍手，但在8強面對19歲俄籍新星穆達莎耶娃（Aizanat Murtazaeva）以10：15反負。江旻憓賽前被視為港隊獎牌希望之一，最終距獎牌仍差兩關。不過，前8名成績已寫下香港劍擊隊歷屆奧運最佳，此前最佳戰績亦來自這女劍客，於上屆以港隊第一人身分戰至重劍個人賽16強。

跳馬王子無緣決賽 羽混雙今中港對壘

同屬港隊東奧獎牌希望的3項賽事，昨日成績各異，乒乓球混雙代表黃鎮廷/杜凱琹首圈輕鬆晉級，今早將於8強迎戰法國隊，若闖進4強，大有可能面對世界排名第一的中國隊許昕/劉詩雯。至於羽毛球混雙代表鄧俊文/謝影雪，則在分組賽險勝上屆亞軍、馬來西亞隊陳炳橓/吳柳瑩，今早乘勝再挑戰世界排名第三的中國隊王懿律/黃東萍。不過，29歲「跳馬王子」石偉雄昨在跳馬資格賽第二跳出現失誤，以第12名完成，除非有兩名位列前11的選手退賽，否則肯定無緣8月2日上演的決賽，憾別個人最後一屆奧運。

中國隊昨日摘下3金，其中首戰奧運的21歲射擊代表楊倩，在女子10米氣步槍戰至最後一發，藉俄羅斯奧委會名義出賽的加拉仙娜（Anastasiia Galashina）失手，以0.7環之微反勝封后，助中國隊奪得今屆第一金。而屬2008年男子10米氣手槍冠軍的龐偉，則不敵伊朗隊及塞爾維亞隊選手，連續兩屆摘銅。

中國女子舉重破3紀錄 日本柔道摘金

東奧第二金同樣屬中國隊，舉重手侯志慧以總成績210公斤，稱霸女子49公斤級賽事，連同抓舉的94公斤及挺舉的116公斤，連破3項奧運紀錄，一吐上屆落選的烏氣。女子重劍個人賽最終由中國隊的孫一文摘下金牌，亦令中國隊在首個獎牌日共奪3金1銅，居獎牌榜榜首。

至於上屆柔道男子60公斤級季軍高藤直壽，昨挫中華台北代表楊勇緯首度封王，為主辦國日本「開齋」贏得今屆首面金牌。

防疫頒獎 三甲健兒獎牌「自取」

疫情下的頒獎畫面亦不同以往，嘉賓按防疫指引不為運動員掛上獎牌，國際奧委會主席巴赫昨在女子10米氣步槍頒獎禮上只把獎牌放在盤上，三甲運動員領取後自行戴上，再在頒獎台戴着口罩合照。今屆所有頒獎禮均採此形式。

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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