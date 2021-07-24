重劍再出鞘 江旻憓為港爭頭炮 疫下延期沉澱養傷 獎牌期望化動力衝牌

前世界一姐 戰勝傷患再出發

2016年奧運，江旻憓為香港代表團打頭陣，在女子重劍個人賽32強起步，為港隊刺下當屆第一勝，亦成為劍擊港將歷史一頁。轉眼27歲，她卻已經歷兩次膝傷，最深刻一次要數2019年3月，連贏世界盃兩個分站冠軍，又在世界賽歷史性奪得銅牌，但享受世界一姐寶座4個月後，就因傷休戰近半年。新冠疫情去年初來襲，儘管在她眼中絕非妙事，但確切地因東奧延期一年，賺得額外的養傷時間。來到5年後的東奧，世界排名第7的她晉升獎牌希望，亦滿是感恩的心：「多謝大家對我的信心，給予我很大期望，這是動力，也是壓力，但我在出發翻開受傷時的日記，想起了當時的痛，就覺得壓力不算什麼了。現在只想表現到最好，希望令看直播的大家鍾意香港運動員。」

只想表現最好 「盼令大家鍾意香港運動員」

劍擊港隊上周六出發東京，一連數天在幕張展覽館閉門練習，重劍女將昨在賽前一天未有訓練，為爭取休息時間，亦未有出席開幕禮。總教練鄭兆康表示，港隊劍手抵埗後適應賽場未遇難題。對於江旻憓獲列為種子，他卻未敢予以太大壓力：「首圈對她來說，對手或者相對不算強，但機會與困難並存，臨場發揮最重要。」挾種子身分首圈32強輪空，這名「左手將」於香港時間今早10時25分上場，將鬥排名低39位的秘魯隊劍手，若晉級16強或遇烏克蘭隊劍手，成為再寫港劍隊歷史的重要一關。

不過，疫下缺少出征機會的她，表示未有想得太遠，亦透露即使復出已逾年，但膝傷在近月才完全康復：「疫情之下只能訓練，沒有了比賽贏輸時的高低起伏，才發現自己真的很喜歡打劍。傷勢其實近月才真正康復，感覺雙腳很踏實，這段時間努力練大隻和增強爆發力，亦鑽研了很多新招式，只希望盡快在奧運場上應用，亦想表現得最好。」首征奧運的隊友佘繕妡及連翊希，則因世界排名較低未列入種子，需先在香港時間今早8時起出戰64強，分途與中立身分參賽的俄籍對手，以及新加坡劍手爭晉級；3名女將亦會聯同朱嘉望，在下周三首度躋身東奧團體賽場。

文：鄭嘉慧、圖：楊柏賢