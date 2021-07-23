因應言語治療師工會理事被捕 製藥醫療儀器工會提早解散

原擬8月解散

主席稱現在工會作用較低

香港製藥及醫療儀器業職工總會昨早在社交媒體facebook發帖，表示經內部討論，工會理事決定全體請辭。因無接班人，該工會亦會立即啟動解散程序，詳情會稍後公布。

工會主席鍾先生昨回應本報查詢時表示，工會有7名理事，約400名會員，他稱理事原定計劃於8月解散工會，但昨早發生言語治療師總工會的5名理事被捕一事，工會決定提前啟動解散程序。

鍾先生續稱，在目前環境下，工會作用比較低，任何泛民組織或團體都難以運作，加上要承受難以評估的風險，沒必要刻意維持工會的運作。他說工會凝聚了業界及追求民主的人，現時「無可避免轉換前進方式」，相信「有離有合」。

香港製藥及醫療儀器業職工總會於2019年12月成立，曾於反修例風波期間，以籌委會名義聯同多個醫療工會，發起「醫療界反抗」集氣大會。至新型冠狀病毒疫情爆發，該工會去年初聯同醫管局員工陣線等發起罷工，要求政府封關。