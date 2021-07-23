警促家長店舖棄書 印刷商是否違法「看知情否」

李桂華說，倘家長管有涉事繪本，最好盡快棄置，「給小朋友看真的不好」；又勸喻店舖勿派發繪本，「不知道如何處理，可以聯絡警方」，亦可作為證人，提供工會何時供應繪本的資料，警方會處理。

18地點派繪本 一店曾借場辦讀書會

涉事工會於3月在Instagram發帖稱，18間店舖會派發繪本《羊村清道夫》，遍佈港九新界及離島。工會上月20日曾借用深水埗「一拳書館」場地，舉辦《羊村守衛者》親子讀書會。本報昨向一拳書館查詢，經理周小姐表示繪本印量少，很久之前已派完。她說書館負責人目前身處英國，不回應其他提問。

派發繪本的地點包括位於深水埗西九龍中心的眼鏡店「視點護眼」，其負責人昨說早前已派完繪本，暫未知繪本什麼部分有問題，不擔心會被捕。位於旺角的眼鏡店「傲瞳視力」及理髮店Hair Guys Salon亦是派發點，店舖員工均表示不清楚事件。

有份印製繪本的旺角影印店「Copycat」昨日如常營業，付款處貼有黃店貼紙「幫襯齊撐」，店內掛上Pepe海報，但未見涉事繪本。本報記者表明身分後，店舖負責人拒絕受訪。