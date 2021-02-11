《動物農莊》要下架？ 李桂華稱涉案刊物非隱喻 出版商指法例含糊：研加「無意煽動」聲明

李：大家在港這麼久 知何謂善意批評

李桂華被問3本繪本以隱喻方式敘事，若日後以隱喻批評政府及針砭時弊會否踩「紅線」。他說，批評政府「完全沒問題」及重要，可讓當局知悉如何做得更好、做得對不對，然而涉事繪本並非隱喻，而創作最重要的是不可有煽動意圖，「作出的行為，例如出書等，不可以令人對政府憎恨。不能用簡單的例子說明，但大家在香港生活這麼久，你會知道什麼是真正的善意批評，或者什麼是很惡毒，憎恨某一個人、憎恨司法制度或傷害人」。

至於是否刊物涉隱喻及對政府不滿或藏頭詩等會構成煽動、《動物農莊》及《1984》需否下架，李桂華說他沒看《1984》，但看過《動物農莊》，該小說與涉事繪本有別，繪本常提及羊會被殺、會被霸佔地方，該些內容與故事無關，只會「令憎恨多了很多」。他又說，只要不干犯《刑事罪行條例》第9及10條，創作就安全。

「山道文化」負責人楊子俊表示，其個人及出版社的核心價值都不是煽動他人仇恨政府，他認為今次事件會對出版業造成大打擊，擔心會限制創作自由。他解釋，出版社早前曾探討《港區國安法》四大罪行，並調節出版內容，免墮法網，不過，他指《刑事罪行條例》中的「煽動」及「憎恨」定義含糊，若興訟亦要面對漫長司法程序及承受壓力，形容條例比國安法更廣，需時研究。他又說，不排除日後在書籍加入免責聲明，表明刊物旨在記錄及出於好意，並非煽動憎恨政府。