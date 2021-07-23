指兒童繪本煽動仇恨 國安警拘5人 言語治療師總工會涉出版3書 工盟：以言入罪升級

警方國安處昨晨以《刑事罪行條例》第9及10條拘捕兩男三女，年齡25至28歲，分別為言語治療師總工會正副主席、秘書、司庫和委員（見表）。據該會網頁，工會前年11月29日成立，理事會有6人。

檢550兒童刊物 凍結工會16萬

昨早10時許，國安處人員押解一名疑犯到工會位於紅磡商業中心的辦公室。至下午1時許，另一疑犯被押解至沙田圓洲角路聖公會張國亮伉儷安老服務大樓。警方搜查各人住所、工作地點及工會會址，檢獲550本兒童刊物、大量傳單、電腦及電話，並凍結工會約16萬元資產。聖公會福利協會回覆稱，其中一名涉事人於聖公會張國亮伉儷安老服務大樓為長者提供言語治療服務，涉案3本刊物與該會及大樓完全無關。

指繪本談反修例12港人醫護罷工

李桂華：「狼殺羊」引憎惡司法制度

國安處高級警司李桂華昨逐一點評3本繪本（見圖），稱《羊村守衛者》以反修例風波作為背景，故事中的狼代表內地人，羊代表本地人，有段落介紹那些羊「用一啲羊角做攻擊（狼）」。他說：「羊呢啲咁善良嘅動物，佢都講到有攻擊能力，要去做暴力事件。」

對於《羊村十二勇士》，李稱故事以12名在港干犯嚴重罪行的逃犯為背景，部分人已進入司法程序。他說：「（故事）講成呢啲羊被人圈住，因為參加守衛戰，仲話呢啲羊，（狼）要殺咗佢。咁即係話，佢對於我哋嘅司法制度，希望引成人哋憎惡。」另一本《羊村清道夫》於今年3月出版，李稱故事講述去年2月醫護罷工，事件已過一年，「大家對呢個聲音唔係太大」，稱出版繪本是希望挑起仇恨。

稱曾問法律意見 看法一致

李批評《羊村》系列透過漫畫，將兒童無法理解的政治議題，以簡單和美麗的圖畫美化違法行為，「旨在荼毒兒童」。他批評被捕人以專業灌輸反抗主張，針對處於道德發展階段的4至7歲兒童，「你教佢黑係白，白係黑，可能將來有犯罪傾向」。

被問到其引述故事稱羊村有個「窿」等於「關口」、羊角喻意暴力等，是個人判斷還是書本有相關引述，李桂華稱不是個人看法，書內有對應表，例如「羊村守衛戰」等於「反送中運動」、「十二勇士」亦「有名有姓，直頭講明」。他強調警方亦有尋求法律意見，看法亦一致。

李桂華被問到《羊村清道夫》沒時序和人名，為何被視為有煽動意圖。他說第三本沒時序表，「但如果你看過第一本、第二本，你都知羊和狼的角色後，第三本你看下去，對號入座已經知道講什麼故事，這是一系列的書籍，並非虛構，並非我們自己杜撰，並非聯想，而它有導讀，講到明講這些事」。

第三本無列時序人名

李：看過第一二本可對號入座

職工盟表示，有關繪本以寓言講香港故事，類似隱喻常見於古今中外文本創作。職工盟認為，今日兒童繪本被定性為「煽動刊物」，他日所有隱喻文字，甚至藏頭詩句，都可被解讀為煽動言論，令社會人人自危，「這亦說明了為何不少創作人紛紛自我審查，甚至將舊有作品下架，而今次案件亦正突顯出法律只是港府散播恐懼的手段」。

大律師黃宇逸稱，《刑事罪行條例》第9及10條是回歸前的法例，在有《基本法》和《香港人權法案》對言論自由和人權的保障下，這條例該如何詮釋，有待法庭判決。他關注是否需有煽動暴力、擾亂公眾秩序的元素才構成罪行，而如果不需要有這些元素，又會否違憲，這些都是香港法庭未有機會裁決。

明報記者

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