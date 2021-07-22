停刊前7天《蘋果》文章 涉「制裁」18篇 主要報道 無綫：林過去負責內容或涉違法

【明報專訊】自時任《蘋果日報》總編輯羅偉光於6月17日被捕後，該報停刊前最後一周的出版職務落在林文宗（執行總編輯）身上，據無綫新聞昨日引述消息報道，指林文宗過去有份負責該報部分內容或涉嫌違反《港區國安法》，包括請求外國或境外勢力，對特區政府或中央作出制裁、封鎖等行動。本報翻查6月18至24日《蘋果》出版最後共7天的報紙內容，透過新聞搜索網站「慧科新聞」輸入關鍵字「制裁」，共搜索到18篇含「制裁」的文章，其中15篇屬新聞報道，剔除國際、兩岸、財經及娛樂新聞，港聞佔8篇，但主要都是報道該報被警方搜查和高層被控告和提堂的消息。
社論提採訪廣告受打壓制裁
非新聞報道方面，同期有兩篇專欄文章和6月23日的社評《蘋論》含有「制裁」字眼，其中《蘋論》標題為〈兄弟爬山，大家珍重〉，內容主要回顧該報面世緣起和經歷，包括在採訪和廣告上受打壓制裁，亦有提及「我們依然相信14億人跟世界其他65億人沒有兩樣，他們都渴望能自由自在、盡一己之力，追求更美好的明天」。至於兩篇專欄文章分別題為〈新香港敏感小辭典〉和〈抵制法國〉。
若以「國安」作關鍵字搜尋，該7天《蘋果日報》共有101篇文章含「國安」字眼，其中70多篇為新聞報道，大部分與該報涉及的國安案有關，其餘為分別刊於新聞版的《蘋論》及署名文章，以及刊於副刊的專欄文章等，當中不乏評論蘋果國安案件及該報停刊的文章。
另外，記者搜尋該7天各傳媒與「林文宗」相關的報道，發現內容主要涉及林在報館內工作情况，例如警方搜報館時在場作見證、最後數天督導編務和處理報紙出版流程等；相比之下，有關其言論內容的報道不太多，當中《蘋果》6月18日報道，引述林評論警方搜報館說，「感覺警方的行動沒有焦點，亂咁摷編採部嘅資料……」，另一篇24日的報道則引述林說，「大家明白我哋情况，點解會嚟到呢一步，當然可惜啦」。
前員工：結業前什麼都不敢寫
怎會有籲制裁內容
有前《蘋果日報》編採部員工表示，蘋果在結業前已經什麼都不敢寫，質疑怎還會有請求外國制裁的內容。