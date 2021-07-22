停刊前7天《蘋果》文章 涉「制裁」18篇 主要報道 無綫：林過去負責內容或涉違法

社論提採訪廣告受打壓制裁

非新聞報道方面，同期有兩篇專欄文章和6月23日的社評《蘋論》含有「制裁」字眼，其中《蘋論》標題為〈兄弟爬山，大家珍重〉，內容主要回顧該報面世緣起和經歷，包括在採訪和廣告上受打壓制裁，亦有提及「我們依然相信14億人跟世界其他65億人沒有兩樣，他們都渴望能自由自在、盡一己之力，追求更美好的明天」。至於兩篇專欄文章分別題為〈新香港敏感小辭典〉和〈抵制法國〉。

若以「國安」作關鍵字搜尋，該7天《蘋果日報》共有101篇文章含「國安」字眼，其中70多篇為新聞報道，大部分與該報涉及的國安案有關，其餘為分別刊於新聞版的《蘋論》及署名文章，以及刊於副刊的專欄文章等，當中不乏評論蘋果國安案件及該報停刊的文章。

另外，記者搜尋該7天各傳媒與「林文宗」相關的報道，發現內容主要涉及林在報館內工作情况，例如警方搜報館時在場作見證、最後數天督導編務和處理報紙出版流程等；相比之下，有關其言論內容的報道不太多，當中《蘋果》6月18日報道，引述林評論警方搜報館說，「感覺警方的行動沒有焦點，亂咁摷編採部嘅資料……」，另一篇24日的報道則引述林說，「大家明白我哋情况，點解會嚟到呢一步，當然可惜啦」。

前員工：結業前什麼都不敢寫

怎會有籲制裁內容

有前《蘋果日報》編採部員工表示，蘋果在結業前已經什麼都不敢寫，質疑怎還會有請求外國制裁的內容。

（港區國安法）