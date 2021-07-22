控串謀勾結 前《蘋果》4高層今提堂 包括停刊前執總林文宗 記協憤慨促交代紅線

時任副社長陳沛敏兩主筆李平盧峯撤保

被問到林文宗涉什麼文章被捕，保安局長鄧炳強昨日回應表示，任何人違法，執法部門都要拘捕，案件仍在調查，不方便評論。

繼上月17日5名《蘋果日報》高層涉串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全被捕，警方國安處昨晨以串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，上門拘捕該報前執行總編輯林文宗。警方稱，他涉嫌與一宗於上月被偵破的同類案件有關，不排除有進一步行動。

時任《蘋果日報》副社長陳沛敏、筆名「李平」的「蘋論」主筆楊清奇，以及筆名「盧峯」的《蘋果》英文版執行總編輯兼社論主筆馮偉光，上月先後涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全被捕，獲准保釋。據悉，陳沛敏原定9月到警署報到，其餘兩人下周報到，國安處昨日撤銷3人保釋，帶返警署通宵扣查。

林文宗女友：今日做新聞 唔會無心理準備

林文宗女友昨日接受網媒「眾新聞」訪問表示，警方昨晨6時許到兩人西貢的寓所拘捕林文宗，檢走電腦、電話等物品，除了可致電律師，警方不准她用電話，因此未能拍攝拘捕和搜屋過程。她說：「今日做新聞，佢唔會無心理準備（被捕）。」本報昨午致電林文宗的女友，她說希望休息，不願多談。

壹傳媒累計12人被捕9被控

本報統計，去年8月起至今，壹傳媒集團及《蘋果日報》累計12人被捕、9人被起訴（見圖）。被起訴者中，共7人被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，包括壹傳媒創辦人黎智英、時任壹傳媒行政總裁張劍虹、時任《蘋果日報》總編輯羅偉光。

寫涉港獨制裁新聞會否被控 記協促交代

記者協會發聲明表示，《蘋果日報》6月尾已停運，對當局一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，亦對警方拘捕已停運的傳媒機構的前員工感到「震驚及不解」。記協要求政府不要屢以「國家安全」之名拘捕新聞從業員、向業界散播白色恐怖，並切實解釋過往合法進行、理應受到《基本法》保障的新聞及出版工作到底如何會危及國家安全。

記協主席陳朗昇表示，擔心有更多前《蘋果日報》員工或管理層被捕，又稱如新聞工作者寫文章或報道會帶來牢獄之災，一定會加劇行業自我審查及擔憂，要求當局交代國安法下的「紅線」，例如寫涉及「港獨」或制裁的新聞及評論會否被控違反國安法。他說新聞界正處於風雨飄搖的時刻，呼籲業界緊守崗位。

上月17日《蘋果日報》3間公司被保安局凍結1800萬元資產，該報一周後停運並於6月24日出版最後一份報紙，林文宗負責簽發最後版面。有傳媒拍攝到，林文宗的書房昨日仍放着頭版大題為〈港人雨中痛別 「我哋撐蘋果」〉的當日《蘋果日報》。

明報記者

（港區國安法）

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