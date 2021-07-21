鄉局設專責委會研土地發展 趕施政報告前提意見

擬邀鄉事專家加入 研拓祖堂地

港澳辦主任夏寶龍上周點出香港要告別劏房、籠屋，劉業強回應稱，不認為言論針對擁有丁權的原居民或地產商，不擔心會影響丁屋政策。至於新成立的專責委員會，劉業強希望邀請共8至10名新界鄉事或專家加入，研究範疇包括發展祖堂地、農地等，例如政府應加快批准建丁屋的申請，釋放舊的丁屋群興建房屋。

劉業強又表示，正委託大律師研究修訂《新界條例》，放寬出售「祖堂地」的限制，正諮詢持份者的意見。他表示，以往有「祖堂地」被政府收回，但因沒有司理處理賠償安排，導致累積逾億元賠償至今仍由庫房保管。劉預料，應趕不及本立法年度提交私人條例草案要求修例。

另外，選委會選舉9月舉行，鄉議局佔27席，被問到如何分配席位，劉業強說，鄉議局目前有160人分別在不同界別分組登記成為選民，他表示，要視乎屆時有多少人參選鄉議局界別的選舉，相信至少也有27人參選，若不足27人則毋須選舉。