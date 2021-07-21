回應夏寶龍談房屋 林鄭：開天闢地需全社會動員

對於夏寶龍的演說，林太說國家領導對港有期盼是理所當然，她相信夏寶龍所指的「管治者」，不單指特區政府，亦包括立法者、社會大眾等各個界別，「尤其是在房屋問題上，要真正『開天闢地』製造土地是需要全社會動員」。林太以近日涉及綠化地以及古洞北一帶收地的工作為例，稱看到反對聲音，「這些地區反對聲音和因個人利益受到衝擊的反抗，仍然會在香港這個多元自由的社會存在」，認為在不同層次作為管治者的人，都應盡最大努力。

告訴移民港人：香港前景非常好

對於移民潮，林太稱「我會告訴他們（移民港人），香港的前景非常之好」，又稱中央訂立國安法、修訂選舉制度，加上「十四五規劃」及大灣區機遇，「對香港有歸屬感，亦願意在這裏打拼的人，現在就是最好的時刻」。被問到對機場離別畫面有何感受，林太稱香港每隔一段時間便會出現移民趨勢，「這些是很個人的考慮」，稱政府會堅守港人在《基本法》下享有的出入境自由。