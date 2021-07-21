林鄭：DQ薪津法律處理 消息：全面追討有變數

據了解，政府本周內會先向不符宣誓資格的區議員發信，當中有數十人目前仍在任。而邀請區議員宣誓的信件會於月底發出，政府預料宣誓儀式在8月初舉行。

消息：本周函不符資格者 數十人在任

有官員表示，早前傳出政府欲向被DQ區議員追回上任起計的所有薪津，只是政府內部討論的追討方案之一，而最終採用什麼方案，要視乎是否符合法律；而區議員是否被DQ及其被追薪的程序，或要視乎不同議員的情况判斷，政府內部亦要評估一旦有關議員興訟，政府的勝算等，因此不能一概而論會否全面追薪。

特首林鄭月娥昨見記者時稱，籌備區議員宣誓工作已近尾聲，有逾200名區議員考慮他們過去的行為後請辭。對於如何處理被DQ者的薪津，她說只有一種方法處理，「就是法律化的處理，法律容許我們怎樣做，我們便怎樣做」。她說，部分區只餘小量區議員，承認區議會不能全面運作，亦不能完全代表民意。她說政府已擴展諮詢方式，分區委員會更積極向政府提供意見，地區管理委員會亦會處理地區事務。她說未來9個月將舉行3場重要選舉，無足夠空間和時間舉行區議會補選。

資深大律師湯家驊認為，區議員倘因宣誓事宜被DQ，即從不符出任區議員資格，理論上應追討上任至今薪酬。大律師陸偉雄認為，法律無明文規定如何處理未能宣誓區議員的薪酬，日後或引起訴訟潮。他說事件具爭議，區議員上任時並沒被要求宣誓，認為法庭將考慮合約精神等原則。

陸偉雄：上任時不用宣誓 或惹訟潮

民主黨沙田區議員冼卓嵐認為，分區委員會等組織非經選舉產生，無民意授權，不能直接代表市民。他說政府追討被DQ區議員上任至今的薪津並不合理，反問是否亦要推翻區議員上任以來的工作成果。

明報記者