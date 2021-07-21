恐怖活動控罪 控：傷警察脅迫中央 辯：未嚴重危害公安

控：衝警防線為實現政治主張

控方表示會依賴「針對人的嚴重暴力」和「以其他危險方法嚴重危害其他人的公眾安全」兩個控罪元素，稱被告無視警員指示，加速衝破防線，最終造成3名警員嚴重受傷，其行為亦危害其他道路使用者的安全，種種客觀證據亦能證明交替控罪「危險駕駛導致他人嚴重受傷」。

控方認為，被告為實現「光時」口號的政治主張，針對警員使用嚴重暴力，嚴重危害其他人的公眾安全，整體而言明顯構成對中央政府的「脅迫」及「惡意訴求」。

辯：攜急救品幫人 刻意避警三防線

辯方反駁稱，被告當日攜有急救用品，到示威現場打算幫忙受傷的人，而且他在衝過首三道防線時刻意避開警員，其作為明顯非恐怖分子所為。即使他最終撞向3名警員，這亦不屬嚴重暴力，警員傷勢不算嚴重，被告行為未達至嚴重危害公眾安全的標準。辯方強調，使用「光時」旗不等同提出政治主張，即使法庭認為被告的行為屬故意，其行為亦無意圖脅迫中央或港府。

（港區國安法）