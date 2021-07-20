陳奮涉企圖強姦下周五再訊 10萬元保釋

報稱商人的中國籍被告陳奮（37歲）被控一項企圖強姦罪，控罪指他2021年3月2日晚上在跑馬地一住宅單位內企圖強姦女子X，他暫准以10萬元保釋外出，其間不准離港，每周須到警署報到兩次。

陳奮昨由廣東話傳譯員協助，法庭將於下次再訊時安排普通話傳譯。散庭後，傳媒以廣東話及普通話分別問被告案發當日有否出席灣仔的飯局、與誰出席等，他均沒回應，身旁一名男子稱「陳生不會回答任何問題」。傳媒追問男子是否被告的秘書、律師或恒大集團職員，他未有回答。傳媒在庭外再追問被告是否恒大集團高層，被告沒回應便登上一有中港車牌的私家車離開。

前副刑檢專員辯護 聶德權子非代表

辯方團隊包括前副刑事檢控專員的資深大律師黎婉姬 、大律師關有禮、大律師江小菁；辯方事務律師黃啟豪在庭外表示，公務員事務局長聶德權之子、大律師聶天樂沒在本案提供法律意見，另本案被告原被控強姦罪，控方上月主動改控企圖強姦罪。

翻查資料，資深大律師黎婉姫及大律師關有禮同屬大律師事務所Plowman Chambers，聶天樂則於道宏大律師事務所（Tower Chambers）工作。

資料顯示，黎婉姬1980年加入當時的皇家香港警務處，1991年加入當時的律政署，至2019年2月退休時為副刑事檢控專員，之後私人執業。辯方大律師江小菁曾任警方總督察，在「七警案」擔任資深大狀的助手。

【案件編號：ESCC464/21】