立選宣傳開支增18% 「愛國者治港」重點 官員：在fb OpenRice等賣廣告

政府將於10月初開始宣傳立法會選舉，料開支3770萬元，較原定去年舉行的選舉宣傳開支增近18%。政制及內地事務局副秘書陳潔玲解釋，開支上升源於當局投放更多資源介紹新的選舉安排及《選舉（舞弊及非法行為）條例》的新罪行，「想用多一點網上平台，例如在facebook、Yahoo、Google、OpenRice等多賣廣告」。

民建聯葛珮帆批評政府只宣傳廉潔、公平等選舉原則，缺乏宣傳「愛國者治港」，應改變重點，「要讓市民知道不愛國者是不能入閘，以及大眾市民不應選出不愛國者」。陳潔玲回應說，「愛國者治港」一直是宣傳重點之一，但同意可以加強。

資審委正審查當然選委登記

另外，選舉事務處前日公布選委會界別分組臨時投票人登記冊。民建聯黃定光說自己已登記為立法會議員界別的當然選委，但截至昨午仍未能核實登記是否成功。翁應輝稱，候選人資格審查委員會正審查當然選委的登記，料8月5日公布結果。他解釋，有個別當然選委提供的資料不完整，或資審委要求補充資料，導致審核時間變長。

至於9月的選委會選舉，經民聯林健鋒指相關選民人數大減，問政府會否縮短投票時間及減少票站。陳潔玲稱願意縮短投票時間，又稱投票日將設約20個票站，安排2000名工作人員。