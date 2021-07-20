冰鮮商會做選民 業界：聞所未聞 學者：選委部分基層社團滑稽 改制為找能操控者

另外，本報發現部分界別分組的登記團體選民數目比列明團體少，當中航運交通界有31個列明團體未有登記為該分組選民，包括機管局及港鐵等。

部分團體聞記者查詢 即稱「唔得閒」掛線

選舉事務處公布有404個團體登記為基層社團選民，本報發現除部分團體明顯屬居民或地區組織，亦有如冰鮮禽畜商會、海熊游泳會、香港普通話專業協會等（見表）。記者嘗試翻查相關組織的資料，發現「冰鮮禽畜商會」未有任何資料。「香港冰鮮禽畜業商會」主席郭時興說，他作為行業龍頭，卻從沒聽聞冰鮮禽畜商會，「我都覺得奇怪，我們開了廿年，囊括了絕大部分入口商，我不知他們（冰鮮禽畜商會）如何入貨」，他稱其商會因不符新選制下的資格，未能登記為選委會選民。

基層社團選民中的香港普通話專業協會，其創會宗旨為團結愛國愛港教育機構及人士，網頁提到曾親授特首秘書普通話。記者致電該會主席靳彤彤，對方問記者是否想報名朗誦比賽，記者表明身分後，靳說「唔需要、唔得閒」便掛線。另外，曾統籌沙田國慶盃游泳錦標賽及舉辦泳班的海熊游泳會，其主席溫雲龍同樣說「唔得閒」後掛線。

部分基層社團曾獲區議會撥款舉辦地區活動，例如巔峰一族、緣來一家等，惟未有列明服務對象、人數、參加者需否為會員等。

鍾劍華稱「為湊數」：常一個班子十個牌子

鍾劍華形容部分基層團體「滑稽」，「很多時都是一個班子十個牌子，為湊夠數達至目的，你提及的組織有多少人？有多少人認識它們？」對於基層社團選民能否代表基層民意，他說整個選舉改革安排正正是要否定公眾參與及代表性，要找一些北京或港府操控到的人，「走回頭路」。

航交界13%列明團體未登記

機管局港鐵：工程界登記 香港快運：旅遊界

另邊廂，有界別分組的登記選民較列明團體少。根據法例，航運交通界有230個列明團體，最終有31個未有登記成該分組選民，佔約13%。中醫界、批發及零售界、「建築、測量、都市規劃及園境界」和工程界都有類似情况，已登記選民較列明團體少1至4個。

本報記者查閱臨時選民登記冊發現，屬航運交通界列明團體的機管局、港鐵、香港快運航空均未有登記成該分組選民；屬中醫界列明團體的醫管局和東華三院同樣未登記。

資料顯示，機管局、港鐵同屬工程界列明團體；醫管局及東華三院也分別是醫學及衛生服務界、社福界列明團體。選舉事務處回覆稱，每名合資格登記成選委會界別分組投票人的個人或團體，只能在一個界別分組登記。

機管局及港鐵表示已登記為工程界投票人；香港快運航空則稱已登記為旅遊界投票人。東華三院指已登記成為社福界投票人。醫管局主席范鴻齡向本報稱，因法例規定同一機構只可在一個界別投票，局方決定只參與醫學及衛生服務界，而他本人已登記為該界別當然選委。據《行政長官選舉條例》附表，醫管局主席屬當然選委，醫管局屬可選出選委的團體投票人。

明報記者

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