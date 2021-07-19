西貢鹹田灣兩青年遇溺 一死一失蹤

沙灘友人聞求救 非華裔男救起已昏迷

獲救非華裔男子21歲，被救起時已陷昏迷，由直升機送往東區醫院，途中由救援人員為他裝設自動心外壓機，惟搶救後證實不治。現場為西貢鹹田灣，並非正式泳灘，沒有救生員或救生設備。現場消息稱，昨午2時許，兩名同為21歲、不太熟水性的非華裔男子下水游泳，約半小時後，友人在沙灘聽到呼救聲，及後失去兩人蹤影，於是報警。

天文台昨籲市民暫避強陣風吹襲

同行友人其後下水搜尋，救起其中一名遇溺同伴到沙灘，再由直升機送院。消防、水警及飛行服務隊直升機其後在鹹田灣附近搜索另一失蹤者。

事發時天文台發出雷暴警告，延至昨午5時取消，預料局部地區會有狂風雷暴。另外，天文台昨午1時許發出特別天氣提示，預料會有高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲大嶼山、港島及九龍，呼籲市民盡快到安全地方躲避。

天文台昨晚預料，在南海的熱帶低氣壓會在今明兩日移向廣東西部沿岸，為該區帶來狂風驟雨及雷暴。另一方面，位於西北太平洋的熱帶低氣壓昨增強為熱帶風暴，並命名為煙花，預料大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。