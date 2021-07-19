央視兩年6次專訪林鄭 中港媒體中最多

港媒專訪24次 較少接受報刊訪問

翻查資料，林鄭月娥大多會在《施政報告》諮詢或公布前後接受電台或電視台節目訪問。過往她接受電視台訪問時，曾出現小插曲，例如在2019年反修例運動初期，她接受無綫電視訪問時一度落淚，被議員指是「鱷魚淚」；去年她接受有線電視訪問時，網上一度流出影片，林太指主持李臻的提問很「mild（溫和）」。

林太相對較少接受平面媒體訪問，在2019年6月至今，她只接受過10次相關專訪，大部分是建制報章如《香港商報》、《大公報》等，她亦分別於去年11月及今年6月，分別接受《南華早報》及《東周刊》訪問，《經濟日報》則有兩次，分別是去年10月及今年6月。

內媒訪問多談改選制美制裁

至於內地媒體，林太曾接受專訪至少13次，其中接受央視專訪6次，今年及去年各3次，大部分與改革選舉制度、美國制裁、經濟發展有關。她亦分別兩次接受新華社和中國環球電視網（CGTN）訪問，都是《港區國安法》實施後、全國人大通過改革香港選舉制度後，談及「一國兩制」等政治及管治議題。林太也曾分別接受中新社、鳳凰衛視及深圳衛視專訪。