登記媒體3年增48 內媒翻倍 林鄭曾指「登記增」自由不變 學者：多寡不反映言論多元

內媒多2019年登記 港媒增30間多網媒

符合資格的新聞媒體可向政府新聞處登記，成為新聞發布系統的用戶，以獲取政府發放的信息及採訪通知（見另稿）。根據政府新聞處向本報提供的數字，2018年時，本地、海外及內地媒體分別有74間、64間及21間；今年截至7月8日，本地、海外及內地媒體分別有93間、69間及45間，即內地媒體數目增幅最多，3年間增加24間，絕大部分於2019年加入系統。新聞處新聞發布系統登記用戶在2018、2019、2020及2021年的總數，分別是159、196、206及207。

政府新聞處表示，2018年至今，有17間傳媒機構因停止營運或不再需要使用新聞發布系統而被撤銷登記資格。比對2018年及2021年最新的登記媒體名單，扣除撤銷登記的媒體，內地媒體實際多了25間，絕大部分是隸屬中央或省市級政府的官媒；本地媒體則實際多了30間，絕大部分是網媒，當中不乏親建制媒體，例如大公文匯集團的「點新聞」、全國政協副主席董健華智庫「團結香港基金會」的「思考香港」，以及央企背景的「紫荊論壇」等（見表）。

傅景華：關鍵在於能否免於恐懼發表

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，媒體數目多寡不一定反映傳媒可自由發表，也不反映多元言論，新聞自由的定義大多圍繞媒體能否免受法律、政權限制、制度的恐懼去發表等。他說，若政權以行政和立法方式，令媒體不能有效地採訪，不能在沒有恐懼下反映社會的多元聲音，也不能有效擔當監察政府的第四權角色的話，新聞自由就會下降。他說，政治人物有政治需要向外宣稱香港仍有新聞自由，但大部分影響新聞自由的風險因素來自政府，特首的講法與實際情况、大眾觀感和新聞工作者的理解不一定一樣。

梁麗娟憂制度外傳媒被邊緣化

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，政府有逐步規管傳媒的趨勢。她說，政府可透過登記制度，以行政程序操控官方信息的發放對象，已登記的傳媒可能變成「認可」傳媒，制度外的傳媒被邊緣化，無法獲得一手信息。她稱，登記制度由政府主導，政府可拒絕個別傳媒登記，甚至DQ（取消資格），進一步以登記制度限制記者的「資格」。她認為若政府將其認為不合作的媒體拒諸門外，採訪自由定被削弱。對於在港府登記的內地媒體增加，梁麗娟認為是自然趨勢，政府強調與大灣區融合，亦可能是香港議題在內地更受關注所致。

發布系統外資訊收緊 記協指難言新聞自由

香港記者協會主席陳朗昇說，政府新聞發布系統只是發布政府資訊的渠道，「只是工作平台」，但公司註冊處資料、查車牌、司法機構控罪書等都不在系統內，傳媒現要獲得上述資訊難度增加，認為政府新聞發布系統與新聞自由扯不上關係。

他說，警方更改《警察通例》，只承認在政府新聞發布系統登記傳媒的記者證，政府會否進一步借助該系統規管媒體，的確成為憂慮。至於內地媒體增加，他認為可理解，但部分內地媒體甚少來港採訪，他們需要的可能只是官員的演辭。

明報記者 馮樂琳

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