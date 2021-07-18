高層捲飯局風波 消息：恒大陳奮已無上班

本報電郵查詢 收「Mailbox not found」

本報從兩個消息來源得悉，中國恒大集團香港公司常務副總經理陳奮已無上班；本報上周五並根據2017年恒大集團春茗中，從陳奮手上取得其名片上的電郵地址，撰電郵向陳奮查詢，隨後收到「550 Mailbox not found」的信息。本報本月9日曾電郵同一地址，順利寄出郵件。本報上周五向恒大查詢，陳奮是否離職或被解僱，截稿前未有回應。本報昨日曾致電恒大陳奮的手提電話查詢，無人接聽。

本報昨日並致電中國恒大集團執行董事兼香港公司總經理黃賢貴，記者表明身分後對方即掛線。本報記者昨午到訪中國恒大集團位於灣仔中國恒大中心的辦公室，無人上班。

企圖強姦案明再提訊

消息稱聶德權子屬辯方律師團隊

該「高官飯局」為警方調查一宗企圖強姦案期間揭發。司法機構網頁資料顯示，一宗被告人為陳奮的企圖強姦案，明日（周一）早上再度在東區裁判法院提訊，案件料將轉介高等法院處理。案情透露，被告被控於3月2日在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。本報從兩個消息來源得悉，公務員事務局長聶德權之子、大律師聶天樂在辯方律師團隊內。資料顯示，聶天樂在道宏大律師事務所工作，2019年成為大律師。本報上周三向公務員事務局及聶天樂電郵查詢，截稿前未有回應。

大律師查錫我說，大律師由律師轉聘，需要守「不可拒聘原則」，同時亦要守「保密原則」，不可透露其當事人的身分，故他認為聶德權未必知情。倘聶德權知情，查認為聶應向公眾公開以避嫌。

明報記者