開戶口配定藥 多談未來助安心 獨行變母女同行：關鍵讓她知道不喜歡可回港

母提出同行 「政治環境是催化劑」

Florence自2019年6月香港發生反修例運動已着手準備移民，最終計劃延至今年。今年初，從國企退休的媽媽向同住的女兒提出一起移英，「政治環境是催化劑」，她說媽媽早知香港政治環境會改變，但沒有想過在她有生之年，香港變得這麼快。

原定只帶兩篋必需品、租住公寓單位、慢慢求職的Florence，隨即改變計劃，其中她已向公司提出安排內部調職，希望移英後盡量維持有收入。母女倆計劃到英國後先暫住親戚家，目標是在一個月內，在親戚家步程20分鐘範圍內找到合適的獨立屋搬走，「對老人家而言，最重要有同輩生活」，更理想是步行20分鐘可到超市，「都要考慮老人家生活是否便利」。

考慮母生活 擬住近親戚找獨立屋

改租獨立屋都與媽媽有關，「因為媽媽喜歡園藝」，所以新屋不可以沒有花園；至於選擇在暑假的租屋旺季出發，Florence稱英國夏天天氣較好，希望媽媽較易適應。

出發前，Florence已經為媽媽開設英國戶口，又安排有高血壓等慢性病的媽媽先取得病歷、配半年藥物，並徵詢慣常看的中醫應帶什麼成藥赴英，「不一定要食，她（媽媽）安心最重要」。

Florence多次強調，近月要與媽媽「做很多心理準備」，盡量具體形容未來的生活給她聽，包括未來數個月都可能沒有家用，但最重要的準備是要媽媽知道，此行不是「坐移民監」。她說兩人到英國後「真真正正相依為命」，二人已準備好未必適應、生活未必是好，但會看成是新挑戰。

（港人移英系列）