移英調查：逾一成扶老六成攜幼 個案：子移民留港母崩潰 治療師籲及早告知長者計劃

【系列一】

明報記者 馮樂琳

平台訪千人 逾半人未開始搵工

Krish Kandiah年初創辦網站UKHK，協助在英國的港人，網站在上月起做網上調查，截至6月21日訪問了1012人，53.5%仍在香港並計劃移英，當中52.1%今年內成行。調查發現，移英者中63.5%受訪者與孩子一同赴英，當中近六成孩子是小學生；13.2%的人與年長父母同行，長者平均年齡是68.8歲。調查團體推算，移英港人家庭中，每5個家庭有1名長者。

英支援平台：料每5家庭1長者

「友誼」對長者重要 盼政府教會助適應

調查發現，逾八成受訪者的教育水平為大專、學士或以上程度；七成受訪者的家庭資產有10萬鎊（約107萬港元）或以上。就業方面，55.7%的人未開始求職，42.5%受訪者有意到英國創業，當中74.4%介乎30至49歲。

Krish接受本報訪問表示，調查數據將轉交英國中央及地區政府，以助他們可提早準備。他說從調查可見，不少港人與長者到英國定居，「三代同堂」，是英國較少出現的情况，他說得知有長者到新環境生活後，不願意走出社區，甚至不願離開家庭以外地方，他認為「友誼」對長者尤其重要，希望政府、教會等能助長者適應新環境。對於有逾半受訪者未求職，Krish表示理解，認為港人或需多點時間了解當地就業市場。

在針對近年移民潮開設的網頁「我的菠蘿游」撰文的英國註冊心理治療師良方（筆名）表示，長者面對子女舉家移民，初時或「無所謂」，也可能認同子女決定，但子女離開後，有長者未能接受而情緒崩潰。

七旬祖母不用再湊孫頓失方向

移民子內疚「無能為力」

良方透露，曾有一名70多歲的祖母，過去10年的生活就是每早起牀湊孫，與兒子一家吃過晚飯便回家；在兒子移民後3個月，多年前曾患抑鬱症的祖母因服食過量藥物入院，由於擔心其情緒未能適應，醫生建議她不要回家，需轉到康復中心居住。良方說，嫲嫲過去的生活都依賴在兒子的家庭上，兒子移民令她的人生主軸頓然失去，失去原本的角色，而在外國的兒子亦感內疚，「壓力是來自無能為力」。

倡「畀啲嘢留港家人做」 留意「心身症」

「每個人都需要情感依賴。」良方建議，留港家人要協助長者轉移情感，例如發展新興趣、建立新的社交網絡，「畀啲嘢佢做」，並留意長者有否患「心身症」（psychosomatic disorders）的徵狀，即身體出了毛病，例如加快老化、周身痛等，「但不一定是病理上出問題，而是身體比心理更快反映出心理狀况」。

她又建議，由於人的適應期約為3至6個月，準備移民者應在出發前3至6個月提早告知長者，其後不斷重複提起，「老人家有機會可慢慢接受」，若有兄弟姊妹，因自己的角色、責任需交給他們分擔，因此亦最好交代清楚，包括財政上是否能繼續支援長者生活等。

（港人移英系列）

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