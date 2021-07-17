夏寶龍盼港2049告別劏房 何建宗：中央鞭策政府 社協：癥結建公屋太慢

提「第二個百年目標」對港4期盼

冀民主進步教育良好 成新東方明珠

夏寶龍昨表示，在中國共產黨第二個百年目標實現時，對香港實踐「一國兩制」的光明景象有4個期盼，首個盼望是香港經濟更繁榮，「大家揪心的住房問題必將得到極大改善」，「將告別劏房及籠屋」，年輕人亦可告別「住房難」。

夏寶龍提出的其他盼望，包括香港民主制度有更大進步，法治更完備，學生接受良好教育，青年有廣闊的就業創業舞台，長者都能頤養天年；「一國兩制」實踐成果更豐碩，實現「愛國者治港」，愛國愛港成主流價值觀，香港融入國家發展大局，發揮獨特優勢；香港成為全世界的新東方明珠。

與會者之一、全國港澳研究會理事何建宗表示，首次有中央領導人針對指出香港房屋問題包括劏房及籠屋，有別以往籠統談及住屋問題，反映中央認為香港處理房屋問題「不夠好」，希望藉此批評及鞭策港府盡快改善問題。何認為，夏寶龍這次講話將房屋問題扣連「一國兩制」及中國全面發展，可見「層次上升」。

22萬人居劏房 施麗珊：現進度全上樓需20年

根據今年3月劏房租務管制研究工作小組報告，本港現時約10萬間住用樓宇劏房，逾22.6萬人居住，另有近7000間工商大廈劏房。而據《長遠房屋策略》2018至2020年周年進度報告，居住環境欠佳住戶數目不斷上升，去年升至12.2萬戶，佔全港住戶比例4.58%。

跟進不適切居所多年的施麗珊表示，香港最大問題是公屋供應量不足，導致租金昂貴，窮人住屋「愈搬愈細」；另一批市民是收入剛超過公屋入息上限，但本港樓價太貴，難以置業，只可租住劏房。她認為現時每年只有約1萬伙公屋建成，加上公屋編配亦要兼顧擠迫戶及遷拆戶需要，以此進度計算可能要20年才能安置現時10多萬劏房戶，情况並不理想。

促加快覓地建屋 訂安置政策

施說，告別劏房及籠屋並非不可能，但港府要「扚起心肝」，加快覓地建公屋及簡化程序，亦要配合居屋政策，令不同階層上樓或上車，當房屋供應充足，私樓租金亦下調。她建議為不適切居所住戶制訂安置政策，配合凍結人口調查及登記，決定各住戶安置資格，聚焦協助不適切居所住戶入住公屋，才能有效減少劏房及籠屋數目。

鄭泳舜：劏房租管僅紓緩 石禮謙促多收地

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜表示，夏寶龍提出告別劏房，但具體工作交港府執行，對港府而言是壓力及推動力。他認為近年不適切居所數目持續增加，當局推出劏房租管及過渡房屋僅起紓緩作用，中長期應設法增加公屋供應，並切實執行。

地產及建造界立法會議員石禮謙回應稱，劏房及籠屋在本港存在已久，理應告別，不明現代社會為何仍能容忍1950年代應清拆的不適切居所。他說劏房租管是第一步，港府未來應多收地建公屋，對輪候公屋家庭有所交代，他很高興聽到夏寶龍提醒港府盡快解決問題。

本報昨日向房屋署查詢，至截稿前未有回應。

明報記者