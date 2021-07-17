京與會者：權利自由民主 國安是前提

翻查資料，去年因疫情關係，絕大部分遊行示威均被警方拒絕；今年社運人士申請六四集會、七一遊行，亦遭警方發出反對通知書，部分人因被指宣傳遭反對的遊行集會而被捕，當中支聯會副主席鄒幸彤目前仍在還押。

「天天鬧民主不能當飯吃」

全國港澳研究會副會長、北京大學法學院教授陳端洪認為，香港並非不要民主，但必須以國家安全為前提，「天天鬧民主不能當飯吃」，稱要民主更要善治、繁榮穩定；他強調國家安全為香港社會政治、經濟發展的前提，只有愛國者治港，香港才有可能有更好的發展及未來。

對於夏寶龍提到愛國者治港標準，陳端洪稱是要排除「反中亂港」、尤其是作出違背國安法行為或不符標準的人，「都沒有國家，你還要選舉，有什麼意義呢？」他稱夏寶龍特別強調能力問題，須為老百姓「辦實事」，亦要能夠團結社會各界。