同意夏稱2019年「寶貴一課」 林鄭列「深化」國安法5工作

包括籌備23條加強管理學校傳媒

經民聯梁美芬相信，中央始終希望香港在「一國兩制」下，以當地立法方式就23條立法。她說特區政府已磋跎24年，現屆政府必須在餘下任期盡力籌備，強調23條立法是香港必須完成的憲制責任，「是不可不做的硬任務」。

林太稱同意夏寶龍所指，2019年反修例風波「令我們上了寶貴的一課」，她認為見於數方面，包括令整個社會明白香港在國家安全方面的缺口「是不能再容忍」，亦令特區政府明白香港存在很多危害國家安全的風險、不能再視而不見。她又稱，社會各界有很多團體、組織，其負責人對於長期潛伏在機構或工作中的危害國家安全風險，不要掉以輕心。

公務員事務局長聶德權昨晚在facebook發文稱，公務員隊伍會全面配合特首及政府，做好未來3場選舉，嚴格把關，落實「愛國者治港」原則，以及積極籌備基本法23條的本地立法工作。